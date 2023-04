"Mámě vyčleněno více na peněz na rekonstrukce školských zařízení ve městě, kde se mohou uplatnit veškeré řemeslnické práce. Snažíme se oslovit místní podnikatele - zedníky, elektrikáře, malíře, instalatéry, obkladače, podlaháře a další, aby se nám přihlásili. Až budeme opravy realizovat, chtěli bychom tyto řemeslníky poptat prostřednictvím emailu a oni se tak nemuseli trápit s E-ZAKEM. Jde o zakázky do 100 tisíc korun," říká starosta Sokolova Petr Kubis. Dodává, že tak chtějí podpořit místní podnikatele, o což se prý město snaží již několik let.

"Pro nás jsou důležití i řemeslníci, kteří pracují sólo sami na sebe," uvádí vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková, na jejíž pracovní adresu: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz se mohou zájemci hlásit.

Problémy se sehnáním kvalitních firem či řemeslníků řeší takřka všechna města. V Sokolově to bylo například vloni u rekonstrukce základní školy v Rokycanově ulici, která je nejstarší školou v Sokolově sídlící v historické budově. Do výběrového řízení na rekonstrukci ZŠ Rokycanova se v březnu loňského roku nepřihlásila ani jedna firma. Jednou z příčin mohou být samotné práce ve staré budově, které na sebe musejí navazovat, další třeba tehdy začínající válečný konflikt na Ukrajině. "Začíná nás dohánět to, co se děje kolem nás. Museli jsme řešit zakázku, kdy se nám do výběrového řízení na rekonstrukci ZŠ Rokycanova nepřihlásila ani jedna firma. Jednou z příčin mohou být samotné práce ve staré budově, které na sebe musejí navazovat. Daleko víc si ale myslíme, že firmy se bojí jít do rizika, protože neví, kolik dají za materiál, kolik je to bude stát," řekl tehdy místostarosta Sokolova Jan Picka.

Město tak opět vypsalo výběrové řízení a navíc obvolávalo či písemně upozorňovalo firmy na zmíněnou zakázku s tím, že se o ni mohou přihlásit. Rekonstrukce nejstarší školy ve městě je rozdělena do čtyř etap a čtyř let, začínat by se měla tělocvičnou. Na řadu přijdou nová topení, elektroinstalace, voda, odpady, dlažby a další.