Řeč je o parovodu v Sokolově. Různí lidé ve vedení sokolovské radnice se snaží docílit jeho zakopání do země už několik let. Zatím však neuspěli. Projekt je totiž nákladný. Nyní se město rozhodlo nechat ho alespoň zakrýt podél Ohře u cyklostezky za Starým náměstím.

"Budeme se snažit upravit břehy podél Ohře a tak trochu se vrátit do historické doby, kdy to byla hlavní promenáda. Postup projednáváme s povodím Ohře. Prioritou pro nás je zakrýt parovod. Řešení by nám měli nabídnout projektanti ve veřejné zakázce," říká starosta Sokolova Petr Kubis s tím, že město hledá různá řešení, jak parovod alespoň zakrýt. S Povodím Ohře se dle starosty město dohodlo i na převzetí ostrůvku, který je pod Krejcarovou lávkou. "Ten bychom také chtěli zvelebit. Chtěli bychom z místa udělat klidovou zónu, kde se budou lidé cítit dobře, budou si moci sednout na lavičky nebo si tam budou moci hrát děti. V současné době povodí vysekává náletové dřeviny i na druhém, tedy levém břehu Ohře," dodal Kubis, podle kterého by se zástupci města chtěli jet inspirovat i na karlovarskou náplavku.

V minulosti se musel parovod také složitě obcházet, pokud se lidé chtěli dostat na cyklostezku u kláštera. V jednom místě si dokonce vyšlapali v zemi jakýsi malý podchod a tudy se tam dostávali. To nyní, s dokončením Krejcarové lávky, v těchto místech odpadlo. Z lávky je totiž bezbariérový sjezd na cyklostezku.

Řidiči nechtějí na nových zastávkách ohrožovat cestující. Město je předělá

Variant, jakým způsobem zakrýt parovod, je několik. "Ukáže je až projekt. Ale mohly by tam být například nějaké rostliny. Nebo panely, které by představovaly historii i současnost města, hornictví a tak dále. Tak, aby ten člověk, který jde nebo jede okolo, viděl něco o městě a ne jen ošklivý parovod. Historické snímky by přímo na místě mohl projektantům ukázat ředitel muzea Michael Rund," dodal Kubis.

Případné panely by musely mít požadované rozměry i rozestupy. Měly by být také demontovatelné. To vše kvůli případné velké vodě.

Některým lidem parovod kazí výhled, jiným nevadí. "Koukám na něj z okna, není to zrovna hezký pohled," říká v ulici U Divadla Erika Purkánová. Další z oslovených bydlí přímo v ulici Lidické nábřeží. Přestože má parovod přímo za okny říká, že mu nevadí. "Hlavně ať tady zase něco nekopou. Byl by akorát rachot a bordel. Mě parovod nad zemí nevadí," konstatoval jeden z oslovených seniorů, který nechtěl být jmenován.

Časový horizont, do kdy by mohla klidová zóna vzniknout a kolik by to mělo celé stát, ukáže až projekt.