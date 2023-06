Lidé, kteří se v minulosti v Sokolově zapojili do akce s názvem Můj nápad pro město, přišli s originálními návrhy. Nechyběla mezi nimi ani pláž v centru města u Lobezského potoka. Nyní vedení města oznámilo, že spolupracuje s Povodím Ohře na zkrášlení břehů jak Ohře, tak Lobezského potoka, která protéká přímo centrem Sokolova.

Sokolov chce v centru malou náplavku na Lobezském potoce | Video: Roman Cichocki

A při vzájemné spolupráci padly i návrhy na jakousi náplavku právě u Lobezského potoka. Součástí úprav bude i odbahnění dvou rybníků v Husových sadech.

"Velmi mile nás překvapil velmi pozitivní postoj vedení Povodí Ohře. Dohodli jsme na úpravách břehů řeky Ohře v místech, kde je Krejcarová lávka a nevzhledný parovod. V současné době běží výběrové řízení na projektovou dokumentaci, která by měla navrhnout, jak zvelebit toto území, zakrýt parovod a udělat z místa klidovou zónu. Druhá věc, kterou bychom chtěli po povodí, je úprava břehů Lobezského potoka od městského úřadu směrem k Ohři. Tam by se nám líbila nějaká minináplavka, ale to necháme na nich," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. Ve druhé etapě by pak město chtělo pokračovat od radnice proti proudu Lobezského potoka od úřadu až po areál zdraví.

"V úpravách je i protipovodňové opatření. My jako město se zavazujeme, že bychom do budoucna opravili či vyměnili lávky na tomto potoce či upravili břehy v parku i tamní rybníky. Požádali bychom o dotaci. Naposledy došlo k úpravám rybníků před deseti lety, kdy se bagrovaly," konstatoval Kubis.

Náklady vzejdou z projektové dokumentace. Ve hře jsou i vodní prvky podobně jako v Karlových Varech či klášteře Teplá. U Ohře se bude město snažit vrátit či přiblížit k historické podobě, kdy to byla jedna z hlavních promenád. Parovod je nevzhledný, ale zakopat ho do země by bylo velice nákladné. V minulosti se musel parovod také složitě obcházet, pokud se lidé chtěli dostat na cyklostezku u kláštera. V jednom místě si dokonce vyšlapali v zemi jakýsi malý podchod a tudy se tam dostávali. To nyní, s dokončením Krejcarové lávky, v těchto místech odpadlo. Z lávky je totiž bezbariérový sjezd na cyklostezku.

Zdroj: Roman Cichocki

Variant, jakým způsobem zakrýt parovod, je několik. Ukáže je až projekt. "Mohly by tam být například nějaké rostliny. Nebo panely, které by představovaly historii i současnost města, hornictví a tak dále. Tak, aby člověk, který jde nebo jede okolo, viděl něco o městě a ne jen ošklivý parovod. Historické snímky by přímo na místě mohl projektantům ukázat ředitel muzea Michael Rund," dodal Kubis.

Případné panely by musely mít požadované rozměry i rozestupy. Měly by být také demontovatelné. To vše kvůli případné velké vodě.