"Klasickým případem může být monitoring někoho kdo má být například v práci a není tam. Další situace zase mohou být úsměvné a způsobit neklid v řadě domácností. Na mysli mám například pozdní návraty z restaurace či situace při kterých nechcete být vidět s někým jiným. Někdo zase nechce být monitorován vůbec. Každopádně souhlasím s přístupem obrazu například z parkovišť nebo u základních škol," říká jeden z občanů Sokolova, který nechce být jmenován.

Další skupina lidí by naopak přístup ke kamerám přivítala. A proto někteří z nich vyrazili za starostou. Z jakého důvodu to chtějí, to radnice neuvedla. "Ano, podnět z řad občanů při setkání se starostou, se týkal zveřejnění záznamu z kamery, která snímá náměstí Budovatelů. Ten byl totiž veřejně dostupný v zimě, kdy na náměstí fungovalo kluziště, a lidé skrze kameru mohli pozdravit své blízké po celém světě. Na základě podnětu bude nově kamera zpřístupněna v sekci Bezpečné město, kde již nyní mohou občané sledovat záznamy z parkovišť a prostor před základními školami. Do budoucna by mohly být zpřístupněny i záznamy z dalších bezpečnostních kamer," potvrdil rozhodnutí vedení města mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Sokolov zpřístupní kamery veřejnosti. Občané budou moci sledovat náměstí | Video: Roman Cichocki

Dopravní kamery nabízí uživatelům přehled o aktuální dopravní situaci v Sokolově. Uživatel zde může sledovat záběry z kamer městského kamerového systému, zobrazující situaci na frekventovaných křižovatkách a vytížených úsecích ulic nebo hlídaných parkovišť. Jde o součást projektu Bezpečné město jehož cílem či filosofií je úzká spolupráce mezi městem Sokolov, Policií ČR a Městskou policií Sokolov při řešení bezpečnostních problémů na území města Sokolova ve snaze, aby se sokolovští občané ve městě cítili bezpečně.