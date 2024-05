Cyklohlídky městské policie a společné hlídky městské a státní policie mohou s blížícím se letním obdobím opět potkávat lidé v ulicích Sokolova.

Lidé v Sokolově mohou opět potkávat cyklohlídky městské policie. | Foto: město Sokolov

Strážníci na kolech už brázdí město více jak 20 let. Jejich výhodou oproti pěším hlídkám je, že obsáhnou větší část Sokolova a dostanou se i do odlehlejších míst, jako jsou cyklostezky či Areál zdraví. „Do jejich trasy ale patří i ostatní sportovní areály nebo městské parky,“ uvedl mluvčí Sokolova Michal Švarc.

Řadu let už fungují ve městě i společné hlídky městských a státních policistů a jejich spolupráce se osvědčila. Do terénu vyráží třikrát týdně a pohybují se především v místech se zvýšenou mírou kriminality. „Jejich trasa vede od Tesca, kde se často vyskytují skupinky mladých lidí, kteří obtěžují zákazníky obchodního domu, přes ulici Heyrovského, Křižíkovu a Hornickou až hlavnímu po vlakové nádraží. Letos byla do trasy hlídek zařazena i bývalá prodejna Plas, kde se často zdržují bezdomovci,“ upřesnil mluvčí města s tím, že vloni byly společné hlídky v ulicích do konce listopadu. Letos zatím není určen termín, kdy tato spolupráce skončí.

Až 50 tisícům domácností v kraji hrozí energetická chudoba. Zasáhnout musí stát