Už je tady. Maky, jsi nejlepší. Zdravíme, Markéto. Jásot, potlesk a volání na naši momentálně nejúspěšnější tenistku Markétu Vondroušovou se ve středu odpoledne ozývalo z úst fanoušků, kteří neváhali a přijeli z celého regionu do Sokolova. Vítězka letošního Wimbledonu ženské dvouhry Markéta Vondroušová i po náročném programu dorazila do rodného města, čehož si přítomní náležitě cenili. Na Starém náměstí si ji pak fotili, nechávali podepsat a chybět nesměla tolik oblíbená selfie.

Maky, jsi nejlepší, vítej doma, volali v Sokolově fanoušci Markéty Vondroušové. | Video: Deník/Roman Cichocki

„Jsem velmi překvapená, kolik lidí dorazilo, jsou úžasní. Je hezké vidět, že lidi to takto prožívají a fandí mi. Vracím se do Sokolova velmi často, mám tady rodinu. Tento týden však zase odjíždím, mám další pracovní program v Praze. Potřebuju si hlavně odpočinout, poslední dny a týdny byly hektické. Poté odlétám do Toronta a následující měsíc budu trávit ve Spojených státech. Ale jak říkám, předtím si chci hlavně odpočinout,“ říká Markéta.

Jak sama přiznala, asi nikdo nečekal, že když jako malá holka začínala hrát tenis v Sokolově, bude se sem vracet v pozici wimbledonské šampionky. „Je krásné vidět, že i z malého města se dá dostat tak daleko. Děkuji vám za podporu, vím, že lidé tady to prožívali. Mamka mi to popisovala takzvaně z první ruky,“ řekla lidem Markéta.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki