„Určitě zachovejme Hurá, prázdniny včetně peněz, které byly na ohňostroje, ale místo nich nabídněme lidem jiný program,“ uvedl radní Petr Kubis.

Zastupitel Petr Krása v ohňostrojích rovněž nevidí přínos. „Sokolov s nimi kdysi s jako velkou a ojedinělou akcí začal, tak proč by s nimi nyní Sokolov také nemohl skončit?“ řekl.

U zrodu ohňostrojů, které jsou vyvrcholením letní akce Hurá, prázdniny a chodí na ně desítky tisíc lidí, stál nynější místostarosta Karel Jakobec. „Proč bychom se měli zbavovat naprosto ojedinělé akce, která do Sokolova přiláká tisíce lidí a ti se tady baví? Ohňostroje trvají jen krátkou dobu a je to jednou do roka,“ zdůraznil. „Soutěž ohňostrojů je pouze jednou částí akce Hurá, prázdniny, v podstatě se jedná o její vyvrcholení,“ sdělil za pořadatele ředitel Městského domu kultury (MKD) Sokolov Ladislav Sedláček.

Pořádání soutěže ohňostrojů podpořila nakonec takřka celá městská rada,s výjimkou Petra Kubise.

MDK Sokolov pořádá Mezinárodní soutěž ohňostrojů od roku 2015. Cena za všechny ohňostroje je 240 tisíc korun, odpalují se tři soutěžní a jeden mimo soutěž.

V sousedních Kraslicích pořádá Novoroční ohňostroj1. ledna k večeru už deset let parta nadšenců z agentury On – Off. I na něj si najdou cestu tisíce lidí. Zda bude i příští rok, se uvidí.

„Pořádání nejen ohňostroje, ale celé akce se vším všudy nás stojí ohromné úsilí. Jsme na to dva a po deseti letech bychom byli rádi, kdyby se akce ujal někdo jiný. Pokud nás poté pozve, rádi ohňostroj odpálíme. Pozvat mohou samozřejmě kohokoliv,“ říká pořadatel Tomáš Cvek. Lidé se většinou shodují na tom, že více než jednorázové ohňostroje jim vadí nekontrolovatelné odpalování rachejtlí od Vánoc do Tří králů. „Města se sice brání vyhláškou, která povoluje odpal pouze poslední a první den v roce. Tu však málokdo dodržuje a pak trpí nejen zvířata, ale i lidé. Na samotný ohňostroj, který trvá jednou za rok deset minut, se každý může připravit,“ říká Simon Lorenz z Kraslic.