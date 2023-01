Sokolov je dalším městem v aplikaci ZáchrankaZdroj: Deník/Roman Cichocki

Sokolov se řadí k dalším městům, které už v aplikaci figurují. V současné době se dolaďují detaily a v nejbližších dnech se spustí ostrý provoz. "Chystáme velkou osvětu pro veřejnost a novou možnost najít spoustu zajímavých informací v této známé aplikaci. Kromě výše uvedených informací budeme ještě jednat s hasičským záchranným sborem a také policií. Lidé by tak mohli najít v Záchrance kromě nebezpečných událostí například i pátrání po osobách," potvrdil starosta Petr Kubis. Sokolov má v současné době infokanál, kde se musí platit dvě koruny za jednu sms zprávu. V aplikaci by se tyto informace k lidem dostávaly zadarmo. Jedním z mnoha důvodů k této novince mohla být i nedávná situace, kdy došlo v nočních hodinách k úniku ethylakrylátu v objektu společnosti Synthomer v Sokolově.

"Je to stále čím dál častěji a hlavně v noci. Nevíme co se děje, pozdě nás informují. Cítím to až v Rovné. Smrdělo to až na sídlišti Michal a doposud žádná oficiální zpráva," reagovali ráno po nočním úniku lidé ze Sokolova a okolí na začátku listopadu loňského roku. Vadil jim zejména fakt, že je pozdě informuje město, hasiči nebo samotná chemička. Nyní by tato situace měla být lidem sdělena neprodleně prostřednictvím aplikace.

Aktuálně je v nabídce bezmála 30 podobných kanálů. Vedle Sokolova jsou to například Karlovy Vary nebo Plzeň. Aplikace Záchranka ukazuje i aktuální varování Horské služby České republiky či informace o covidu z ministerstva zdravotnictví.

Záchranka je v mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování zdravotnické záchranné služby nebo horské služby stiskem jediného tlačítka. Navíc má řadu dalších chytrých funkcí a propojení, která pomou lidem v nouzi.