Na opravy silnic a chodníků pošle letos město Sokolov 10 milionů korun. Plán oprav vytvořil spolu s vlastníky inženýrských sítí tak, aby co nejméně omezovaly dopravu či chodce. Prozatím se jedná o 13 akcí, na které však mohou navázat další.

Sokolov letos pošle do oprav komunikací 10 milionů korun | Foto: Deník/Roman Cichocki

Podobnou částku dává město každým rokem. "Na plánu oprav se vždy musí shodnout náš obor majetku ve shodě s vlastníky inženýrských sítí a také technickými službami. Ty mají největší přehled o tom, kde je co třeba opravit co se komunikací týče. S vlastníky sítí zase komunikujeme proto, aby se nestalo, že my akci dokončíme, a oni na tom samém místě chodník opět rozkopou," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. V potaz berou úředníci i podněty od občanů.