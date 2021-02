Sokolovská radnice upozorňuje veřejnost na dvě změny ve výdeji ochranných roušek. Výdej v Městském domě kultury byl z bezpečnostních důvodů přesunut z divadelní kanceláře do vestibulu Hornického domu.

Vzhledem k oblevě hrozí u divadelní kanceláře pád sněhu ze střechy. Čas pro výdej roušek se nemění, nadále platí v pracovní dny od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Druhá změna se týká výdeje roušek ve vestibulu radnice. Roušky se tady vydávají denně od 10 do 12 hodin, ale od 14 do 16 hodin pouze v pondělí a ve středu.