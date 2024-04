„Bohužel nastalo to, co jsme trošku avizovali, čeho jsme se báli. Provozovatel MHD v Sokolově, Ligneta, nás upozorňoval na to, že se rodí problém s tím, že řidiči začínají ze společnosti odcházet. A my se domníváme, že většinou je to do Dopravního podniku Karlovy Vary, kterému byla svěřena doprava v Karlovarském kraji. To znamená, že společnost Ligneta a stejně tak společnost Autobusy Karlovy Vary přijdou o plno kilometrů, protože už tady jezdit nebudou. Dopravní podnik Karlovy Vary ale musel řešit očekávaný problém s nedostatkem řidičů,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

Sokolov podle něj ihned zahájil jednání, protože je to pro něj zásadní věc a řeší ji jako svoji maximální prioritu. Smlouva s dopravcem je uzavřena na deset let a je právě v polovině. Kromě Sokolova jde ještě o dalších šest okolních obcí.

„Problém je v tom, že Dopravní podnik Karlovy Vary má zajišťovat dopravu v Karlovarském kraji, tak samozřejmě potřebuje řidiče, které nemají. Začala tedy hra, ve které hlavní roli hrají finanční podmínky a různé jiné benefity. Ze začátku jsme byli více skeptičtí, úbytek řidičů je a bude mít nějaké dopady na MHD v Sokolově. My jsme ihned jednali s dopravním odborem Karlovarského kraje, kdy tady byl šéf odboru, a řešili jsme s nimi, jak bychom měli postupovat dál nebo jaké jsou možnosti města Sokolova. Zatím nám ten největší kámen spadl ze srdce. Ale to neznamená, že bychom si mysleli, že už je všechno zažehnáno. Informace od společnosti Ligneta jsou takové, že zatím se na závazku, který mají vysoutěžený, nebude nic měnit," říká starosta Sokolova Petr Kubis.

V praxi to znamená, že MHD bude klasicky pokračovat dál.

Z 18 řidičů Lignety jich pět dalo výpověď. V sokolovské MHD jezdí osm linek a 11 nových autobusů. Důvod celého problému je podle Kubise jednoduchý. „Karlovarský kraj v posledních dvou letech dal do meziměstské dopravy navíc 101 milionů,“ řekl. Tím si podle něj mohl dopravní podnik dovolit navýšit odměny na 55 tisíc pro řidiče linkové dopravy. Ti berou více než řidiči MHD. A pokud si řidič odjezdí nějaké přesčasy, má ještě více. „Tím byla zlikvidována konkurence. A jak řekl místostarosta, problém není zažehnán. Uvidíme, co se bude dít dál,“ dodal Kubis. Teď už jsou stavy řidičů na hraně. V případě nějakého většího výpadku, jako z důvodu dovolené či nemocnosti, může nastat problém.

Z Lignety mohou za lepším platem odejít další řidiči. „Věříme, že se nestane to, že nám prostě oznámí, že zítra autobusy nejedou. Nechali jsme si zpracovat všechny varianty, co se může stát a jak to můžeme řešit. Tak jak řekl kolega Picka, bohužel v současné době bude velmi problematické navýšit řidičům náklady. Chtějí po nás 40 procent na mzdové náklady,“ podotkl starosta.

Mluvilo se i o variantě, že by si Sokolov městskou hromadnou dopravu provozoval sám. „To nejde z hlediska licence, zázemí a podobně. Takže pak je tam samozřejmě možnost, protože to je krizová situace, že si vlastně bez zakázky můžete uzavřít smlouvu napřímo s dopravcem na jeden až dva roky a máte prostor na to, situaci vyřešit. No ale vzhledem k tomu, jaká je konkurenční atmosféra v kraji, kdy ti dopravci prostě přestávají jezdit, tak my jsme těžce hledali nového. Ale jsou samozřejmě možnosti, že bychom si někoho našli. Prostě nemůžeme nechat padnout MHD. Takže jsme z toho takoví trošku rozčarovaní a říkám otevřeně, že použít veřejné prostředky na to, abych si prostě zafinancoval firmu a zlikvidoval všechny ostatní, to není úplně to pravé,“ doplnil Kubis.

„Bez autobusu jsem ztracená. Špatně chodím a na Michalu nám zavřeli poštu. Jezdím dolů do města. Syn bydlí v Chebu a nevím, jak by sem dojížděl a vozil mě do města. Doufám, že to nějak vyřeší,“ říká dvaaosmdesátiletá Marie Křoužecká, která MHD využívá.