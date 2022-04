Město je ochotno podílet se s lékaři na placení nájmu či energií. Má ale také své podmínky. Nově příchozí, který by chtěl tyto nabídky využít, musí v Sokolově odpracovat 30 hodin týdně po dobu minimálně tří let. Všechny poskytnuté finance chce město takzvaně vyfakturovat. Není to tedy náborový příspěvek jako třeba v nemocnicích. Tyto nové pobídky musejí ještě schválit sokolovští zastupitelé. Město zároveň zdůrazňuje, že problém nedostatku lékařů v celém regionu musejí řešit hlavně pojišťovny a Karlovarský kraj. Zároveň také v Sokolově tvrdí, že si nechtějí přetahovat lékaře mezi obcemi v našem regionu.

Opilý řidič najel do aut na parkovišti. Nadělal škodu za skoro půl milionu koru

Vedení sokolovské radnice mělo také schůzku s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdenkem Kabátkem. „Mimo jiné nám řekl, že pojišťovny mají také řadu možností jak lékaře motivovat. Problém je v tom, že prostě nejsou. A ti zbylí nechtějí navyšovat své úvazky, jsou to taky jen lidé,“ říká Sedláček.

Jak dodává, v České republice je zhruba 12 tisíc ambulantních lékařů. Z toho plná polovina jich prý působí v Praze.

Do Sokolova uprchla před válkou ukrajinská zubařka s dlouholetou praxí nedaleko Kyjeva. Chce zde pracovat, ale legislativa jí to neumožňuje. Proces, kdy by mohla vykonávat praxi v ČR, je příliš zdlouhavý. A lidé potřebují lékaře hned. Řada nových zubařů neuzavírá smlouvy s pojišťovnami a chtějí platbu od pacientů v hotovosti. Mnoho pediatrů odešlo do důchodu. Ti, co zůstali, odmítají z kapacitních důvodů přijímat nové pacienty.

Batikou zdobí Pavel Poulíček kraslice už téměř šedesát let

"Do Sokolova jsme se přistěhovali zhruba před dvěma roky. Sehnat lékaře pro našeho dnes tříletého syna bylo nemožné. Jsme nuceni jezdit do Kraslic. Když je syn nemocný, je mu špatně a má horečky, je to opravdu horor. Nic jiného nám ale nezbývá," říká Nikola Satlerová. Její kamarádka Linda má tentýž problém. Pediatra si nakonec našla v sousedním Lokti. Další z maminek jezdí se svou dcerou dokonce do sousedního okresu, konkrétně Nejdku. Nové pacienty totiž v Sokolově nepřijímají. Komu se přece jen podaří zaregistrovat u některého lékaře například novorozeně, jakoby vyhrál v loterii. Musí se totiž trefit do období, kdy od současných pediatrů odcházejí dospělí.

Současný neutěšený stav kritizují sami pediatři. "Pacienty od kolegů, kteří skončili, neregistrujeme. Situace s lékaři pro děti v našem regionu je více než katastrofická. Za poslední půlrok skončili čtyři praktičtí lékaři. Bez nástupců. My zbývající praktici nemáme kapacitu registrovat pacienty po lékařích, kteří odešli do zaslouženého důchodu. V naší ordinaci registrujeme pouze novorozence, a to také v omezeném počtu tří až pěti pacientů měsíčně podle počtu odchozích 19letých pacientů," oznamovala už koncem minulého roku sokolovským rodičům sestra z ordinace lékařky Jitky Majkusové.