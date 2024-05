Rozhoduje se také o tom, co s domy, které v lokalitě město vykoupilo a v současné době jsou prázdné a vybydlené. V plánu byla odstavná plocha pro kamiony a také autobusy z nedalekého dopravního terminálu, přemístění výroby chráněných dílen či pozemek pro dvě haly drobné výroby. Co definitivně radní takzvaně odpískali, bylo výcvikové středisko IZS, o kterém se v minulosti také mluvilo. Za prvé město tehdy nenašlo nikoho, kdo by se spolupodílel nebo byl hlavním investorem této akce. A za druhé se nechtěli zbavit jedné z mála lokalit města, kde lze rozvíjet nějakou výrobu.

Jediné, co by tak mělo být vidět v současné době, je stavba parkoviště pro osobní auta navazující na komplex nádražní budovy směrem na Královské Poříčí. Stavba je předána, práce mohou začít. Dalším plánem je uhlíkové úložiště. Název, pod kterým si lze představit cokoliv. Ale není to nic jiného než park plný zeleně. Uhlík se totiž v městských zelených plochách ukládá do země na dlouhou dobu, což zabraňuje jeho návratu do atmosféry. To znamená, že zvýšením množství zelené plochy, která pojme ještě více uhlíku, mohou města zpomalit účinky klimatické změny. A na podobné projekty jsou vypsány dotační tituly.

Všechny aktivity v této zóně by měly stát kolem 111 milionů a dotace by mohla činit až 70 procent, tedy zhruba 78 milionů. Čtyřhektarový areál získalo město před lety za zhruba 4,5 milionu korun. V bývalém depu se scházeli bezdomovci a často zde hořelo. Jeden z výjezdů si budou záchranáři pamatovat zřejmě dodnes. Jeli k hlášené těžké popálenině dolní končetiny a na místě zjistili, že opilému muži, který usnul u ohně, shořela dřevěná protéza.