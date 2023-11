Na svatého Martina si mohou Sokolováci zabruslit přímo na náměstí Budovatelů. Umožní jim to nové kluziště, které v těchto dnech postavily Sokolovské technické služby (SOTES). Sloužit má zájemcům až do konce února.

Na sokolovském náměstí postavili kluziště. V létě ho chtějí na koupališti Michal | Video: Roman Cichocki

Poté se může přesunout kamkoliv jinam ve městě a jeho okolí. Ve hře je například areál koupaliště Michal. Kluziště totiž není z ledu, ale povrch je vyrobený ze speciálního plastu, což umožní celoroční využití.

"SOTES, které budou kluziště provozovat už mají dostavěno. Nyní je čeká ještě prostor, kde se budou moci bruslaři přezout, popřípadě převléci. Kluziště se také nasvítí. Vše bude připraveno na 11. listopadu, kdy se kluziště slavnostně zprovozní. Vstupné bude symbolické 10 korun," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Ten den město spolu se Sokolovskou uhelnou a místním hokejovým klubem připraví turnaj žáků i soutěže pro veřejnost. Chybět nebude ani autogramiáda sokolovských hokejistů.

"Jedná se o švýcarskou technologii, kde je základem plastový povrch, který patří k těm nejmodernějším, které jsou v současné době k dostání na trhu. Svědčí o tom i fakt, že to mnohá města používají pro trénink mladých hokejistů. A univerzálnost této nové technologie byla jedním z důvodů, proč jsme na tento nápad přistoupili. Nechtěli jsme ledovou plochu na dva tři měsíce, která se navíc musí složitě ledovat," dodal Picka.

„Myšlenka nabídnout umělé kluziště v Sokolově nás nadchla, protože se tak velmi atraktivním způsobem rozšíří nabídka sportovních aktivit ve městě. Takovou možnost určitě ocení malí i velcí návštěvníci. Právě z toho důvodu společnost Sokolovská uhelná a SUAS GROUP pořízení kluziště podpořila. Budeme rádi, když se stane nejen v zimním období cílem místních bruslařů i všech ostatních zájemců z okolí Sokolova,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

„Lidé v Sokolově si zaslouží hezké Vánoce, a proto jsme přemýšleli, jak jim letošní svátky zpříjemnit. Přichystali jsme několik překvapení a jedním z nich je i nové kluziště. Na nákup kluziště z velké části přispěla společnost Sokolovská uhelná, které bych za to chtěl tímto poděkovat,“ doplnil Petr Kubis, starosta Sokolova.

Zdroj: Roman Cichocki

Na náměstí Budovatelů by tato plocha měla být v budoucnu každý rok od listopadu do konce února. Do budoucna je možné zvážit i půjčovnu bruslí, ale letos nikoliv. Co nebude chybět je převlékárna, stánek s občerstvením a broušení bruslí. Ostré nože jsou totiž na tomto povrchu velmi důležité. Celé zařízení vyšlo na 4,5 milionu korun, z čehož 3,5 milionu darovala Sokolovská uhelná a skupina Suas Group. Životnost tohoto kluziště je 15 let. Podle výrobce má zařízení výrazně ekologickou technologii. Má prý nulovou náročnost na energie a použití vody v provozu je zcela zanedbatelné.

U soutěží budou asistovat trenéři HC Baník Sokolov. Děti se mohou těšit na maskota Falca, od kterého návštěvníci získají vstupenky na zápas A týmu, a také se s ním budou moci vyfotit. Občerstvení nabídne stánek u Městského domu kultury. Kluziště bude od slavnostního zahájení 11. listopadu v provozu denně od 10 do 18 hodin. V prosinci se během adventu jeho otevírací doba prodlouží až do 20. hodiny. Vstupné bude spíše symbolické, a to 10 kotun. O bezproblémový chod kluziště se budou starat zaměstnanci SOTESu a Městského domu kultury.