Deset finalistů, kteří podávali ty nejlepší výkony. Ale pouze jen jeden z nich ve své věkové kategorii mohl zvítězit. Tak vypadalo sokolovské finále talentové soutěže Sokolov má talent 2023. Finalisté se prezentovali před porotou v záři reflektorů na jevišti Městského divadla v Sokolově.

Sokolov našel své talenty. Jsou jimi Nela Svobodová a Radek Sebján. | Foto: Foto: Archiv MDK

Absolutním vítězem soutěže v kategorii od 6 do12 let se stala Nela Svobodová, která už se přes čtyři roky aktivně věnuje sólovému zpěvu. V kategorii 13 až18 let zvítězil patnáctiletý klavírista a zpěvák Radek Sebján, který se kromě zpěvu a hry na klavír věnuje také kytaře. V budoucnu by chtěl skládat i vlastní hudbu.

Na druhém místě se v první kategorii umístila jedenáctiletá Hana Hluchá s jejím pěveckým vystoupením a doprovodem na ukulele a z druhé kategorie Sokolovská hudební skupina Down the Hill. Třetí místo za první kategorii obsadil tanečník Sebastián Ády a za druhou kategorii skupina taktéž s tanečním vystoupením Adlive.

Na debatu s Rakušanem v Sokolově přijdou odpůrci. Hejtman nabádá ke slušnosti

Ředitel Městského domu kultury, Tomáš Melč, který byl i součástí poroty této soutěže dodal: „Jsem rád, že se přihlásilo tolik účastníků, byli velice šikovní a talentovaní, bylo těžké vybrat jen jednoho vítěze. Rozhodně se těším na budoucí spolupráci a to nejen s vítězi, ale i ostatními účastníky této soutěže. Doufám, že další ročníky budou stejně úspěšné, jako ten letošní.“