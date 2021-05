Sokolov nechce být městem starých lidí, průměrný věk je přes 43 let

Průměrný věk občanů Sokolova je strašný, reagoval na statistické údaje o městě místostarosta města Ladislav Sedláček. Zároveň spolu s vedením města slíbil, že na to budou myslet při budoucí strategii možného rozvoje Sokolova. Pokud totiž zaspí, bude průměrný věk neustále stoupat. Dnes je to přes 43 let a městem mladých tedy Sokolov rozhodně není.

Byty v lokalitě nad kinem Alfa | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Chceme s tím pracovat,“ řekl Sedláček. Vedení města se zamýšlí nad tím, co mladí lidé potřebují k životu. „Moderní základní i mateřské školy máme. Nejvíce dostupných sportovišť v Karlovarském kraji také. Do grantového systému dává město 19 milionů korun,“ vypočítává klady druhý z místostarostů Jan Picka. Zároveň je mu ale jasné, že mladí lidé potřebují dobře placenou práci a kvalitní dostupné bydlení. Právě nedostatek práce na trhu a sociální skladbu obyvatel uvádí Picka jako možné příčiny nelichotivých statistik. Sedláček si zase myslí, že má Sokolov nálepku špinavého města. „Je to ale čisté město. Sportovní infrastruktura je jedna z nejlepších v ČR. Bohužel je tu pár jedinců co nám v Sokolově ničí život," upozorňuje. V průzkumu věnovaném pocitu bezpečí vyšlo najevo, že obchodníků s chudobou se lidé v Sokolově bojí více než například vraždy. "Bohužel ani nadstandardní sportovní podmínky, které mohou Sokolovu ostatní města závidět, nezmění sociální skladbu obyvatel. A jsme zpět u problému s nabídkou bydlení a slušně placené práce. Určitou naději dává městu přeměna Sokolovské uhelné na Suas Group. Skupina počítá s projekty na bydlení, práci i volnočasové aktivity," řekl Zbyšek Klapka ze Suas Group. FOTO: Lázeňské hotely se po nucené pauze pomalu otevírají Přečíst článek › Vztahy s městem měli těžaři vždy na dobré úrovni. Koupili například komplex všech zničených bytů nad kinem Alfa, který jim prodala LB Soukenická podnikatele Alexandra Kendika. A to dokonce za nižší cenu, než za jakou je nabízela městu. To tehdy odmítlo zaplatit za zhruba dvě stovky zdevastovaných bytů 34 milionů korun. Dnes již zesnulý šéf Sokolovské uhelné František Štěpánek při koupi nemovitostí uvedl, že chtějí zejména pomoci městu. „Vždy jsme s nimi jednali a jednáme velice úzce,“ potvrdil Picka. Naděje zdejší veřejnosti se upíraly i k takzvanému Fondu pro spravedlivou transformaci. Jedná se o cílenou podporu nejvíce dotčených regionů (zejména uhelných) ke zmírnění socioekonomických dopadů transformace (útlum těžby uhlí, transformace ekonomiky). Ale město neuspokojil. „Sokolov jenom líže,“ řekl k fondu Sedláček, který se bojí, že dostanou jen drobné.