"Chceme, aby nám někdo vyměnil dveře do Hornického domu, které jsou ošklivé a uniká jimi v topné sezoně velké množství tepla. Topíme pánubohu do oken," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. V prvním kole výběrového řízení na zhotovitele se přihlásila pouze jedna firma, která nabídla zhotovit dílo, ale za více peněz. Město proto vyhlásilo druhé, ale firma se neozvala žádná.

"Vedli jsme diskusi, zda nezadat zakázku takzvaně napřímo. Ale rozhodli jsme, že zatím ne. Vyhlašujeme proto třetí výzvu a doufáme, že se firmy přihlásí," konstatoval Picka. Město kromě veřejné nabídky osloví i firmy. Podle druhého z místostarostů Ladislava Sedláčka je výroba a usazení takovýchto velkých dveří složitá. "Jsou těžké, otevírají se denně třista až čtyřistakrát a musejí fungovat bez problémů. Své si k nim řeknou i památkáři. Dveře musejí být dřevěné. I u dveří, které se dělaly na velký sál Hornického domu, vychytávala firma další půlrok jejich usazení a správné fungování," řekl. Po prvním neúspěšném výběrovém řízení město navýšilo cenu. Zhruba před devíti lety chtělo vedení městského domu kultury vyměnit staré dveře za nové, plastové. Zakázka by tehdy vyšla na 150 tisíc korun, ale zamítli ji památkáři.

"Hornický dům je kulturní památka. Ještě je nutné udělat z budovy bezbariérovou. To se snad chystá, ale bude to o jiných penězích. A ještě uvidíme, co na to památkáři," řekl jeden ze Sokolováků Pavel Stejskal.

Původně měla být předmětem zakázky kromě výměny dveří u hlavního vstupu i rekonstrukce celého foyer. Osazeny tak měly být nové dřevěné vstupní dveře a dveře mezi šatnou a prostorem zádveří, které musí splňovat požadovanou požární odolnost a bezpečnostní prvky. Chybět neměl ani nový sádrokartonový podhled, profilovaný tak, aby odpovídal historickému vzhledu městského domu kultury. Myslelo se i na detaily, jako jsou nové zásuvky, vypínače či svítidla, která více vyhovují charakteru a reprezentativnosti prostoru. Zádveří mělo být upraveno tak, aby vhodně doplňovalo halu, a to včetně vyčištění kamenných obkladů. Na to vše mělo město připraveno 2,1 milionu korun. Přichystán je i projekt. V rozpočtu na letošní akci ale Sokolov uvolnil pouze milion a měnit se tak budou jen vstupní dveře.