Přihlásit osobnost mohou i zájmové organizace, společnosti, školy na území Sokolova nebo rada města. Smyslem akce je veřejně vyslovit uznání za aktivity mládeže i dospělých v nejrůznějších oblastech života, které chce město podporovat.

Osobnostmi města Sokolov za roky 2019 jsou hokejový trenér Karel Mlejnek, lékař sokolovské nemocnice Josef Trnka a třetí oceněnou byla in memoriam bývalá učitelka Libuše Nosková. Město jména oceněných tají vždy do poslední chvíle. Za rok 2020 však byli nenápadní hrdinové známi dlouho dopředu a to nejen ve městě Sokolov. Byli to zástupci Integrovaného záchranného systému. V divadle tak převzali ocenění zdravotníci, hasiči, státní i městská policie.