Stavba parkovacího domu v Sokolově se jeví městu jako ekonomicky nevýhodná. Stála by stovky milionů korun, u kterých by se mělo počítat s návratností investice. Řidiči však nemusejí zoufat. Sokolov plánuje vybudovat další parkoviště nedaleko centra, u budovy bývalé hygieny.

Řešit situaci bude i o pár set metrů výše na největším sídlišti Vítězná, kde už provizorní parkovací plocha je. Měla by dostat nový povrch i zeleň a odvodnění. Přibydou také místa u základní školy včetně parkování K+R. Další stovky parkovacích míst vzniknou u nádraží a volnočasového areálu Bohemia. U nádraží zcela nové, u Bohemie na současné pískové ploše.

Existují dvě parkoviště, jedno z nich je u běžecké školy. Tam se situace bude řešit, protože zejména v určitých obdobích ráno a odpoledne, kdy rodiče vyzvedávají děti, je tam situace komplikovaná.

U základní školy Běžecká nejde jen o samotné parkoviště, ale o celou komunikaci vedoucí k této škole. Měla by tam vzniknout nová kolmá parkovací místa. "V současnosti se tam parkuje, i když by se tam parkovat nemělo. Chceme proto situaci zpřehlednit a vybudovat několik nových parkovacích míst. Bude se tam řešit dešťová kanalizace a veřejné osvětlení, některé lampy se rozšíří. Hlavním cílem je ulehčit situaci, zejména v ranních hodinách. Proto tam vznikne parkoviště K+R, což znamená, že bude určeno pro rodiče, kteří vozí děti do školy, a bude tam jednoduchá točna pro snadný odjezd z komunikace. Co se týče realizace, počítáme s tím, že by měla začít v červnu a skončit na konci prázdnin," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Nedaleko odtud je velké záchytné parkoviště, které se nyní využívá. Jde o písčitou plochu, kterou chce město vylepšit.

"Město se rozhodlo jít cestou výstavby velkých záchytných parkovišť, kam by se měla směřovat doprava. Jedním z nich by mohlo být právě toto velké parkoviště na Vítězné, které je nyní využíváno jako odstavná plocha. V radě jsme se dohodli, že z tohoto místa vytvoříme nové parkoviště patřící do kategorie záchytných parkovišť. Chceme, aby to nebyla jen velká asfaltová plocha, ale aby tam byla dlažba a vysázená zeleň a stromy, protože se nachází uprostřed sídliště a mělo by to tam vypadat dobře a zlepšit klima," konstatuje Kubis.

Město tak zadalo zpracování projektové dokumentace, z níž vzejde, kolik parkovacích míst tam může být. Původní záměr byl rozšířit současnou plochu a přidat veřejné osvětlení, ale Sokolovu se zdá smysluplnější vybudovat velké záchytné parkoviště. Počty míst a finanční náklady vzejdou právě z výše zmíněné projektové dokumentace.

U volnočasového areálu Bohemia bylo mělo vzniknout dalších 113 parkovacích míst. Kousek dál u nádraží je v plánu dalších 85 míst. "V současné době se nám stavba parkovacího domu na sídlišti jeví jako ekonomicky nevýhodná, protože by to stálo stovky milionů korun a musíme počítat s návratností investice. Nechceme také zatěžovat občany poplatky, protože parkování by tam nemohlo být zdarma," dodal Kubis.

Řidiči nová místa vítají i když počítají s tím, že někde jich bude méně. "Jako vždy, když se staví něco podle norem bude parkovacích míst méně, než když se v místě parkuje takzvaně nadivoko. Někomu se nové parkování bude líbit, jiný bude nadávat, že na pískové ploše bylo aut mnohem víc. Uvidíme jak to bude vypadat," říká jedna z oslovených řidiček parkujících na sídlišti Vítězná Markéta Dobšová.