„Pokusíme se řešit celý areál kláštera. Budovu a okolí zvlášť. Žádáme o dotaci, jejímž předmětem by měla být revitalizace celé plochy, s tím, že bude rozdělena na dvě části, a to provozní a rekreační. Ta provozní, to je samozřejmě oblast Permon, a pak ta rekreační. Ta by měla být jednak zpřístupněním na stávající cyklostezku na budoucí náplavku,“ říká radní Sokolova Iva Kalátová.

„Měla by řešit i stavby, které tam jsou, jako například garáže. Nechceme je bourat, chceme je využít dále jako nějaký otevřený zastřešený prostor pro možné svatby, nějaké přednášky a zároveň by tenhle prostor měl být výchozím bodem pro naučnou stezku, která bude v budově kláštera, včetně zpřístupnění půd a sklepů. A myslíme si, že by to bylo vhodné výchozí místo třeba pro turistický vláček," dodala.

„Navštívili jsme kapucínský klášter v Praze. Souběžně s tím jednatel Sokolovské bytové, která v objektu sídlí, získal finanční prostředky z přeshraničního projektu Interreg. Řeší nové webové stránky, sběr dat, informací, fotografií o klášteře. V Praze jsme se též dohodli na zapůjčení několika svazků. Mají tam 12 tisíc svazků. To jsou knihy, které jsou přímo ze sokolovského kláštera, který se rušil, a my jsme se s nimi dohodli, jsou ochotni nám část těch knih zapůjčit zpátky do Sokolova. Bohužel už tam naše nejsou. A dohodli jsme se i na nějaké badatelské činnosti, protože jsou tam poměrně podrobné zápisy představených klášterů," doplňuje starosta Sokolova Petr Kubis.

Přesnější či detailnější informace vzejdou až z projektu. Ten by měl myslet i na řešení parkování v areálu, které tam podle vedení města není úplně nejvhodnější. Cílem je namísto asfaltu například dlažba v kombinaci se zelení. Zůstat by v objektu měl i kočičí útulek. Zajímavým nápadem je udělat ve zdi propojení se sousední cyklostezkou podél Ohře.

Ve hře je i zbourání zadní zdi. Památkový ústav s tím nemá podle vedení města problém. Jde totiž o zeď, která se postavila za komunistického režimu. Zajímavostí je, že kláštery kapucínů jsou identické. Podobné jsou si i uvnitř. V minulosti měl například každý z nich jesličky, měly specificky dělané kazatelny, kvadratury, které určovaly významnost kláštera, a podobně. Pro Sokolov jsou tyto informace cenné, protože chce prostor vrátit a co nejvíce přiblížit historii.

Jednatel Sokolovské bytové Erik Klimeš, potažmo město Sokolov by rádi oslovili občany s tím, zda by jim pomohli zmapovat historii objektu i okolí.

„Pokud má někdo jakékoliv dokumenty, fotografie o klášteru a chtěl by se s námi o ně podělit, budeme rádi. Vytvořili jsme schránku, kam lidé tyto materiály mohou posílat. Chceme zdokumentovat a zveřejnit potom všechny příběhy, ke kterým se dostane početnější skupina lidí, protože jsou to mnohdy zajímavé příběhy, jak žili předkové a jak fungoval chod kláštera," dodal starosta.