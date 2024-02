„Vždy po několika letech se parkům věnujeme důkladněji. Připraveno má město milion dvě stě tisíc korun, přičemž podíl města je 700 tisíc korun. Zbylého půl milionu čerpáme z krajských dotací. A půjdeme do toho razantněji. To znamená, že se opravdu zevrubně budeme věnovat každému jednotlivému stromu . Nejenom tomu, dojde také k prořezávkám a k odhadu možných následků při větších větrech. Zkrátka snažíme se především preventivně v těch parcích působit tak, aby nedošlo k nějakému zranění v případě nějakých větších větrů podobně,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Zároveň objasnil i důvod, proč se pracovníci pustí do prořezávek nehledě na datum v kalendáři. „Samozřejmě dodržujeme pravidla vegetačního klidu, nicméně tady je ta situace jiná. Abychom mohli odhadnout právě ty věci, které chceme, tak stromy musí být rozkvetlé, musí být ozeleněné. To znamená, že si odborná firma udělá obrázek, jak opravdu jak vypadají ty stromy v případě, že jsou zatížené při větru. Co si budeme povídat, jinak působí vítr na stromy, které jsou bez listí a jinak je ten strom zatěžovaný, pokud je v květu anebo je plný listí,“ dodal Picka.