Co se stalo v Sokolově, nemá obdoby, říká o sbírce ředitel Potravinové banky

Absolutní rekord, nemáme slov. Vyloženě nám to zbouralo dosavadní statistiku. To, co se stalo v Sokolově, nemá obdoby. To jsou slova ředitele Potravinové banky Karlovarského kraje Milana Hlouška. Na mysli má sbírku potravin v sokolovské prodejně Tesco, kde zákazníci darovali během jediného dne 2280 kilogramů zboží. Tamní sbírku má pravidelně na starosti nezisková organizace Pomoc v nouzi a jejich zkušený tým dobrovolníků.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sobotní sbírka potravin. | Foto: Potravinová banka Karlovarského kraje