Bezdomovci dluží Sokolovu na pokutách 1,112 milionu korun. Vymáhat je, se nedaří. Je to prakticky nemožné. Rekordmani z řad lidí bez střechy nad hlavou dluží městu přes 100 tisíc korun. Vyplývá to ze zprávy, kterou si Sokolov dal zpracovat městskou policií.

Protialkoholní záchytná stanice sídlí v Sokolově v budově Zdravotnické záchranné služby | Foto: Deník/Roman Cichocki

Někteří z bezdomovců mají poslední trvalá bydliště po celých Čechách, přesto řada z nich zůstává v Sokolově. Důvodem je podle vedení města zejména protialkoholní záchytná stanice, která je v Sokolově jedinou v Karlovarském kraji. Město se jí chce zbavit. Prozatím neúspěšně.

"Například bezdomovec z Ústeckého kraje přijede do Karlových Varů. Pod vlivem alkoholu tam poruší zákon a skončí na záchytce v Sokolově. Po propuštění už ve městě zůstane. Není to jen problém Sokolova. Jde o problém i dalších měst," říká starosta Sokolova Petr Kubis, podle kterého má dluhy zhruba 40 lidí bez střechy nad hlavou a vymáhání se míjí účinkem.

V minulosti měli strážníci a město páku v podobě zákazu pobytu na území města. Tu však už zhruba posledních šest let nelze uplatňovat.

O přemístění stanice do jiného města jednala radnice s krajem už několikrát, ale neúspěšně. Nyní hodlá jednat o možné finanční kompenzaci ze strany ostatních měst či kraje. Chystá také schůzku s primářem psychiatrického oddělení. Podle místostarostky Renaty Oulehlové chybí systém. U záchytky by prý bylo třeba v mnoha případech právě psychiatrické oddělení. „Pokud je člověk 200krát na záchytce, má problém. Není to systémové. Myslíme si, že než to dělat takto špatně, tak to radši nedělat vůbec,“ tvrdí Oulehlová. Co se týče přemístění záchytné stanice, bude zřejmě kraj vždy upřednostňovat místo, kde je přímá návaznost na stanoviště záchranné služby a blízkost nemocnice. Často se však hovoří také o nutnosti provázat činnost protialkoholní záchytné stanice s následnou lůžkovou psychiatrickou péčí.

Strážníci u bezdomovců nejčastěji řeší pití alkoholu na veřejnosti či narušování veřejného pořádku. Zároveň podle Kubise přibývá agresivních lidí, kteří potřebují pomoc psychiatrů. „Snažíme se o to, aby protialkoholní záchytná stanice nebyla pod zdravotnickou záchrannou službou, ale pod psychiatrií, protože se domníváme, že většina těch osob, které se tam dostávají opakovaně, má psychiatrický problém,“ dodává Kubis.