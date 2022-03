"Vážení nájemníci městských bytů. Pokud jste snad někde zaslechli takzvaně zaručenou informaci, že vám společnost Sokolovská bytová může odebrat byt, který řádně užíváte, aby ho poskytla uprchlíkům z Ukrajiny, pak vězte, že na této zprávě není naprosto nic pravdivého. Jedná se o fámu," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

"I já jsem podobné nesmysly zaslechl mezi maminkami na dětském hřišti. Jsou to informace typu jedna známá mé známé, která má známou říkala…Je to holý nesmysl," přidal se druhý z místostarostů Jan Picka.

"Jestliže tedy v současné době obdržíte nějakou korespondenci od Sokolovské bytové, pak vězte, že to bude například vyúčtování. Rozhodně nepůjde o oznámení, že máte byt opustit a předat jej uprchlíkům. Nic takového nemá město ani Sokolovská bytová v plánu," zdůraznil Sedláček.

Město se postaralo o uprchlíky před válečným konfliktem a většina z 60 ukrajinských utečenců našla přístřeší v ubytovně. Jeden byt poskytlo město lékařce z Ukrajiny, která chce zůstat a úředníci ji ihned pomohli rozeslat motivační dopis do nemocnic. Chce co nejdříve překonat jazykovou bariéru a nastoupit do práce. Město zdůrazňuje, že byt, který dostala, byl volný. Sokolov má například několik garsonek určených pro věkovou skupinu 60 a více let. Zájem o ně je však malý.

Zastupitelé města také schválili uvolnění částky milion korun na pomoc uprchlíkům. Z té se vyčerpalo na různé položky zhruba 100 tisíc korun a největší položkou bylo nakoupení nových matrací. Se zbytkem pomohli dárci ve sbírce. S přicházející pomocí státu navíc není pravděpodobné, že by město čerpalo horentní sumy z této finanční rezervy.

"Lidé z Ukrajiny chtějí pracovat, nic nechtějí zadarmo. Kromě zmíněné lékařky začala další z žen ihned pracovat jako uklízečka. Další, zdravotní sestra, pracuje jako pomocná síla v kuchyni. Chtějí se začlenit, ne být na obtíž. Mohli jsme všechny uprchlíky ubytovat v tělocvičně, což není nic těžkého. O tom to ale není, to nechceme. Chceme, stejně jako oni, aby se začlenili do společnosti," podotkla tajemnice sokolovské radnice Simona Randová.