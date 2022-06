"Jsme hrozně rádi, že se nám budovu podařilo koupit. Stálo to velké úsilí a nespočet jednání. Nyní máme jistotu, že si obchodníci s chudobou neudělají další kšeft. Město bylo připraveno jít i do aukce, ale navýšení ceny musejí odhlasovat vždy zastupitelé, takže jsme oproti ostatním v podobných případech trochu diskriminováni," říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Jak doplnila, kdyby tam chtěl někdo vydělávat na obchodě s chudobou, měl by to značně ulehčené. "Nemusel by ani vymalovat, jsou tam společné sprchy, společné záchody, oddělené kanceláře z kterých by mohly být ihned pokoje. Daly by se tam umístit stovky lidí. Co tam vybuduje město ještě neví a vedení tvrdí, že o využití rozhodnou nejspíš až noví zastupitelé, které budou lidé volit letos na podzim.

"Nemáme žádnou povinnost, kterou ukládají například dotace. Město to koupilo za své peníze, tudíž bez nějaké udržitelnosti, a máme čas na to dobře zvážit využití této budovy. Kupovali jsme ji zhruba před měsícem. Další investice budeme pečlivě zvažovat. Nic nás netlačí, ale do budoucna už jednáme s různými subjekty," upřesnila Oulehlová.

Nabízí se například podobný model, jaký má komplex Ohře. Dole lékaři či zdravotnická zařízení, nad nimi byty. Vše je ale otázkou budoucnosti, diskuzí, investic. Objekt je strategicky postavený v centru, v parku. Koupí nemovitosti nemusí město řešit ani výměník tepla s vedle rekonstruovanou budovou v ulici Chelčického. Napojí se právě na ten v budově hygieny.

Lidé s koupí souhlasí. "Další lokalitu sociálně nepřizpůsobivých přímo v centru by už asi město ani lidé tam žijící nedali. Tady by někteří z nejmenovaných lidí měli pěknou základnu," myslí si jedna z oslovených maminek s kočárkem, která kolem budovy přijížděla z přilehlého parku.