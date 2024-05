Skatepark v areálu sokolovského Baníku je velmi oblíben mezi zdejšími skejťáky. Zejména v letních měsících a o prázdninách je zde vždy plno. Před třemi lety tu město nechalo nainstalovat osvětlení. Nyní přichází s další dobrou zprávou, kterou ocení především skejťáci, ale i milovníci akrobatických kousků na koloběžkách. Celý areál se totiž rozšíří a dostane překážky, které zde nyní chybí.

Sokolov vylepší stávající skatepark. | Video: Deník/Roman Cichocki

Sokolov rozšíří skatepark. Skejťáci se dočkají nových výzev a prostoru.Zdroj: Deník/Roman Cichocki„V současné době se v areálu jezdí na skateboardech a koloběžkách dohromady. Chceme tak oddělit koloběžkáře od skateboardistů a zároveň zmodernizovat a vylepšit park, který bude vyhovovat moderním trendům. Na nevyužívané ploše, respektive bývalém tenisovém hřišti, vybudujeme prostor s překážkami pro skateboardisty, včetně složitějších překážek, rovin a zábradlí. Plánujeme, že bychom mohli s výstavbou začít v červenci a skončit v listopadu," řekl starosta Sokolova Petr Kubis. Investice se bude pohybovat v řádech jednotek milionů korun.

Skatepark v současné podobě byl otevřen v červenci roku 2015. Stál zhruba čtyři miliony korun a město na něj získalo dotaci z Evropské unie ve výši 85 procent z celkových nákladů. Podle profesionálního skateboardisty a sokolovského rodáka Lukáše Muchny byl tehdy skatepark dobře naprojektován a má úspěch i u lidí, které sem Lukáš pozval z jiných měst. Není postaven pouze pro profesionály. Překážky jsou nastaveny tak, aby se na nich začátečníci co nejvíce naučili.

Knihovna v Chodově, terminál v Lokti či Krejcarová lávka soutěží o Stavbu kraje

„Rozdíl mezi starým a novým parkem při první modernizaci byl tak velký, že asi nemá cenu to nějak rozebírat do detailu,“ říkají místní skejťáci. „Skatepark má skvělou polohu na dostupnost. Areál je stejně daleko od nádraží jako ze sídliště. Mně to sem trvá zhruba 10 minut," říká jeden z nich, který se představil jako Honza. I on se při pohledu na vizualizaci dalšího vylepšení areálu moc těší.