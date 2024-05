„V souladu s ekologickými postupy a snahou o postupné snižování možností ukládání odpadů se hledají alternativní řešení. Jedním z nich je zpracování odpadů ve Vřesové. Chceme změnit současný postup a co nejdříve začít vozit odpad do areálu ve Vřesové. Existuje několik důvodů pro tuto změnu. Prvním je, že si všichni uvědomujeme predikce do roku 2029, které ukazují na snižování limitů pro množství odpadu na jednoho občana. V současnosti platíme ještě přijatelnou cenu, ale pouze v přeneseném významu, protože cena za každou odevzdanou tunu odpadu nad limit dramaticky roste," říká místostarosta Sokolova Jan Picka.