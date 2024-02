"Zachytili jsme výzvu jednoho ze zbývajících majitelů garáže ať ty zbylé nikdo neprodává, že pozemky budou v budoucnu daleko dražší. Už snad ani nemá cenu opakovat, co jsme říkali snad tisíckrát, že víc jak deset tisíc korun za garáž dávat nebudeme. Pokud vůbec nějaké využití pozemku bude, tak si dovedeme představit maximálně nějaký parčík, který budou moci využívat například majitelé chystaných rodinných domků z nedaleké lokality v Jižním lomu. Stavební pozemky u garáží to do budoucna zcela určitě nebudou," konstatoval místostarosta Sokolova Jan Picka.

"Pozemky jsou z 80 procent v záplavovém území," potvrdila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková. Stavět se bude opodál v místech, kde se kdysi pořádal extrémní závod Bahňák, v blízkosti silničního obchvatu Sokolova. Sokolov uzavírá s ministerstvem financí dohodu o přípravě prvních 36 stavebních parcel pro rodinné domy. A to proto, že ministerstvo financí bude celou akci financovat z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Příprava prvních parcel vyjde stát na 90 milionů korun. Finančně se bude podílet i Sokolov. Celkem je v plánu až 56 míst pro rodinné domy.

"Letos bychom chtěli vybudovat příjezdovou komunikaci ke stavebním parcelám. Napojit by se měla na ulici Citická. Vybudovat by se měly také inženýrské dítě jako vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod a nízké napětí. Chybět nebudou ani sadové úpravy či hřiště pro děti. Výsledkem by mělo být 36 stavebních parcel, které bude město následně nabízet. Důležité je říci, že parcela bude kolem jednoho tisíce metrů čtverečních. Téměř sto procent uhradí stát. Neuznatelné náklady, které půjdou finančně za městem, jsou zhruba tři miliony korun," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

"Až bude hotova Krejcarová lávka, dojde myslím k pěknému propojení se Starým náměstím a zároveň k rozšíření města," dodal Picka.

V místě se počítá i s multifunkčním, workoutovým i dětským hřištěm. Společně s vybudováním příjezdové cesty dojde i k výstavbě parkovacích míst. Projekt bude realizován v části Jižního lomu vedle silničního obchvatu. Z druhé strany silnice zůstane nedávno vybudovaný park. V Jižním lomu, v místě, kde se bude stavět, bývaly doly, pak vodní plocha a arboretum. Poté sídlo bezdomovců a skladiště odpadků. Nyní park, obchvat města a také, dnes už bývalé závodiště Bahňák. Jde o jednu z největších lokalit na výstavbu rodinných domů v Sokolově.