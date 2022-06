Na podzim půjde žádost Sokolova k meziresortní komisi na ministerstvu, která bude rozhodovat o tom, které ze žádostí budou úspěšné. Ve dvou etapách by v lokalitě mělo vzniknout celkem 56 stavebních parcel. První část prací počítá s 36 parcelami. Každá z nich by mohla mít zhruba tisíc metrů čtverečních. Součástí jsou i příjezdové komunikace, inženýrské sítě jako voda, kanalizace, plyn a elektřina.

Zasíťování by mohlo začít na podzim roku 2023. O rok později už by mělo být hotovo a prvních 36 parcel by mohlo být nabídnuto. Na zasíťování bude město žádat 60,5 milionu korun.

"Až bude hotova Krejcarová lávka, dojde myslím k pěknému propojení se Starým náměstím a zároveň k rozšíření města," dodal Picka.

Město má studii i projekt a nyní žádá o stavební povolení. Pokud uspěje, bude projekt řídit samo ministerstvo financí ve spolupráci se Sokolovem. Stejně jako Krejcarovou lávku, kde dochází k neustálému prodlužování termínu dokončení. Zatím poslední zprávy hovoří o tom, že by mohlo být hotovo letos v srpnu. Zda je to konečný termín si nikdo z oslovených netroufá potvrdit.

Vedení města zároveň opět a poněkolikáté zdůrazňuje, že garáže na Jižním lomu, které vykupuje za deset tisíc korun jednu, jsou úplně někde jinde a v této zátopové oblasti se opravdu stavět nebude.

Garáže v Jižním lomu vykupuje město do 30. června letošního roku. Čelí kritice některých jedinců, že je vykupuje pod cenou, aby pozemky poté mohlo draze prodat jako stavební parcely.

"Několikrát jsme zdůrazňovali, že garáže z 90 procent leží ve stoleté vodě, v záplavovém území. Tudíž my ty garáže vykoupíme, ale v životě tam nikdo nebude moci nic stavět,“ opakuje už několik let sokolovský zastupitel a krajský radní Karel Jakobec.

Město odkoupilo na 160 garáží z celkových 200. Jsou terčem vandalů a vzhledem k odlehlé lokalitě i zlodějů. Černé skládky před garážemi i uvnitř garáží jsou prakticky na denním pořádku. O minulém víkendu tam dokonce došlo k vraždě muže po předchozí rozepři dvou bezdomovců.

Za jednu garáž město nabízí deset tisíc korun. „Majitelé, kteří spekulují, že garáž od nich bude město později draze vykupovat, aby tam něco postavilo, mají smůlu. Netlačí nás čas. Jde jen o to, že nejsme schopni lokalitu uhlídat, černé skládky a jejich úklid nás stojí statisíce ročně,“ konstatoval Picka.

V Jižním lomu, kde se naopak bude stavět, bývaly doly, pak voda a arboretum. Poté sídlo bezdomovců a skladiště odpadků. Nyní park, obchvat města a také, dnes už zřejmě bývalé závodiště Bahňák.