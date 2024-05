V komentáři na facebooku ještě připsal: „Trocha humoru do toho umírání."

Výrok sokolovského zastupitele lidé na sociální síti lajkují. | Foto: fb Adama Gundackera

K útoku zombies přirovnal sokolovský zastupitel za Trikoloru Adam Gundacker důchodce stojící ve frontě. Své vyjádření umístil na soukromý facebookový profil a diskutující mu za to v komentářích dávají lajky.

„Za tohle shořím v pekle, ale srocování důchodců, jdoucích si pro oběd do školní jídelny, z dálky v mnohém připomíná útok zombies,“ napsal zastupitel na facebook. „Tohle já říkám o čekárnách před některými ambulancemi, hotovej Halloween,“ reagovala Kateřina Činčalová. „Mám rád humor, dokonce i černý, ale tohle je zesměšňování chudáků okradených důchodců,“ napsal Petr Paulczyňski a Gundacker mu na to odpověděl: „Vůbec ne… trocha humoru do toho umírání.“

Jak říká zákon o obcích, každý zastupitel má jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. „Ježíš, to myslíte vážně? To byl fór. Vždyť to byla taková blbost. To už si tady člověk nemůže z ničeho dělat legraci?“ reagoval redakci zastupitel Gundacker.

Podle sokolovského starosty Petr Kubise (ANO) bylo vyjádření zastupitele za Trikoloru hodně za hranou. „Rozhodně si nemyslím, že to je legrace. Přijde mi to jako velmi nevhodné s ohledem na to, že jde o veřejného činitele. Měl by vědět, že i on bude jednou starý,“ komentoval výrok sokolovský starosta.