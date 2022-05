"Vůbec jsem nevěděla, že zde něco takového je. A co tam zasadili," ptá se paní Jarmila, která už je v důchodu a bydlí ve Wolkerově ulici. Po zjištění, jaké bylinky město nechalo zasadit, dodává: "Snad si to tady uhlídáme. Hlavně, aby to nezmizelo přes noc."

Novinku vyzkoušely Sokolovské technické služby (SOTES) už vloni. První vlaštovkou byla lokalita u základní školy Švabinského Sokolov. Nově to jsou ulice Křížová, Wolkerova a Seifertova. Čerstvé bylinky si tak mohou lidé utrhnout v rozumné míře pro domácí použití už ve čtyřech lokalitách.

"Nové záhony jsou vyšší a zahradníci SOTES místa vybrali ve spolupráci s odborem správy majetku města. Zasazeny jsou v nich libeček, petrželka, oregano a tymián. Ve dvou nových lokalitách už jsou, v Seifertově ulici se objeví v nebližší době. Pokud se nové záhony neosvědčí a bylinky budou například zničeny nebo odcizeny, budou zrušeny. Což by byla samozřejmě škoda. Bylinky v záhonech nejsou tedy jenom na parádu a k přivonění. Jak dlouho nám budou dělat radost a zda stihnou dorůstat, to už záleží na nás všech," tlumočil postoj města mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Stejně překvapení byli i lidé v Křížové ulici. "Ani jsem si nevšimla. Vypadá to jako okrasné záhony. Že to jsou bylinky, slyším poprvé. Zda je to dobrý nápad se uvidí časem. Blížící se volby možná přinesou ještě řadu dalších nápadů na radnici. Snad budou ku prospěchu věci," směje se mladá maminka Markéta, která trávila volný čas na dětských atrakcích se svým synem.

Trávník před základní školou Švabinského využívá řada pejskařů. Dostat se ke květináčům s bylinkami tak vyžaduje velkou obezřetnost. Ne všichni totiž po svých miláčcích uklízejí a tak natrhat si bylinky vyžaduje menší slalom. I proto jsou tam možná bylinky prozatím takřka nedotknuté.