"Část nákladu díky podpoře sokolovské chemičky Synthomer bude distribuována zdarma nejen do škol v Karlovarském kraji, ale také na vysoké školy s chemickým a technickým zaměřením v rámci celé ČR," potvrdila mluvčí kraje Jitka Čmoková.

Kniha s názvem Ronald Richter – Termojaderná fúze – první na světě – Sokolov 1936 z pera Milana Řípy vznikala v době koronavirového lockdownu díky online spolupráci autora s Muzeem Sokolov. Přináší zapomenuté osudy sokolovského rodáka, informuje a bohatě fotograficky ilustruje jeho první pokusy v tehdejších chemických závodech ve Falknově nad Ohří (dnešním Synthomer Sokolov - pozn. red.) v roce 1936, které po sedmdesátileté práci fyziků celého světa vyústily ve stavbu zařízení na termojadernou fúzi – tokamaku ITER na jihu Francie. Na základě nových poznatků si klade za cíl rehabilitovat Richterovu pověst pošramocenou jeho neúspěšnými pokusy s jadernou fúzí na začátku padesátých let v Argentině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.