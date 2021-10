• Hasičské vozidlo bylo používáno pouze v rámci areálu Synthomer a najelo do 25 tisíc kilometrů.

Místní jednotka tam působí od roku 1880, má v současnosti 33 členů, z nichž 16 patří do výjezdové posádky. Vozový park dobrovolných hasičů v Libé posílí vozidlo Scania CV, které sokolovská chemička Synthomer ve svém modernizovaném vozovém parku jednotky v Sokolově nevyužije. Tento vůz je plně funkční a pravidelně servisovaný.

„Naše jednotka má v současnosti k dispozici opravdu historické vozidlo CAS 24 Liaz, které je poruchové, náhradní díly jsou nedostatkové. Vítáme omlazení vozového parku, který bude sloužit našim dobrovolným hasičům. Ročně spolupracují zhruba při 30 výjezdech, příkladem mohou být výpomoci profesionálním jednotkám při lesních požárech či požárech objektů. Členové SDH se aktivně zapojují do komunitního života v naší obci. Máme kroužek mladých hasičů, který navštěvuje deset dětí, jejichž zástupci byli přítomni u předání vozu," řekl starosta Libé Radek Jaroch,

