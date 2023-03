Chladící zařízení, monitory, tiskárny, kopírky, osobní PC, osvětlovací zařízení, baterie a další podobné věci poskytuje k recyklaci sokolovská chemička Synthomer chráněným dílnám.

Synthomer Sokolov | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Od května 2011 jsme předali 86 306,75 kilogramů. Od oficiálního zapojení v roce 2019 do projektu Zelená firma jsme recyklovali ve spolupráci s chráněnými dílnami 41 476,75 kilogramů rozmanitého elektrozařízení,“ vyčísluje Michal Šulc, vedoucí SHE týmu Synthomer a.s.

Spolupráce s chráněnými dílnami Marketa Remone Cheb se datuje od května roku 2011. Minulý rok firma rozšířila spolupráci o pobočku chráněné díly v Sokolově. V červnu 2019 se firma oficiálně zapojila do projektu Zelená firma a instalovala sběrný box, do kterého mohou zaměstnanci vhazovat i osobní drobná elektrozařízení. Velká zařízení, elektro z provozu Synthomer a.s., které se nevejdou do boxu, se shromažďují na šrotišti. Odvoz a zpracování elektrozařízení je zdarma.

FOTO, VIDEO: Sokolov upraví nebezpečnou křižovatku, při nehodě tam zemřel chodec