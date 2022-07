Michal je známý i pořádáním koncertů či provozováním letního kina přímo na pláži. Většina z těchto aktivit se tam koná od června do srpna.

Nedílnou součástí jsou vedle šaten sprchy s teplou i studenou vodou, které jsou čisté. Po celé pláži jsou rozmístěna pítka s pitnou vodou a sprchy. Občerstvení s venkovním posezením nabízejí široký sortiment. V době náporu je třeba počítat s tvořícími se frontami. Kdo nechce, má u vchodu nápojový a cukrovinkový automat.

Do oploceného areálu koupaliště mají zákaz vstupu jakákoliv zvířata. „Psi, kočky ani další domácí zvířecí mazlíčci bez ohledu na jejich velikost do areálu koupaliště Michal nesmějí. Výjimkou jsou asistenční psi, ti do areálu mohou,“ vzkazují správci plovárny.

Areál je kromě písčité pláže celý travnatý a protkaný chodníky ze zámkové dlažby. Je v něm řada atrakcí pro malé děti na suchu i na vodě. Výjimkou tedy nejsou vodní skluzavky či dřevěné koráby v podobě prolézaček na břehu. Nejmenší děti mají navíc ve vodě ohraničený prostor, kde je malá hloubka, a je určen jen pro jejich hrátky či dovádění s rodiči. Mládež většinou obsazuje gumové atrakce ukotvené na vodní hladině. Kdo se chce projet na druhý konec nádrže, má k dispozici šlapadla.

Na Michalu se snaží držet krok s novinkami, a tak je tam možné i používání paddleboardů. Jezdit s pádlemv ruce a stát při tom na prkně je dnes prostě in. Svou stabilní popularitu si udržujei aquazorbing a sem tam je možné někoho vidět, jak pádí v průhledné kouli po hladině.

Dalším lákadlem jsoui tradiční kurty na beach volejbal, kterých je několik a také jedno na beach fotbal. Balony, stejně jako třeba pálky a míček na nedaleký stolní tenis, rádi zapůjčí v recepci. Písek je speciální a na první pohled láká protáhnout si na něm tělo. Plážová písková hřiště jsou k dispozici zdarma, ovšem mají přednost návštěvníci, kteří si za úplatu půjčí míč či rakety.

Zpoplatněná jsou šlapadla, pramice a další sportovní vybavení, zejména minigolf či tenisový kurt. Na Michalu je v provozu půjčovna paddleboardů za úplatu. Tobogán i skluzavka jsou v ceně vstupného.

Kvalita vody je na Michalu stále na nejvyšší úrovni. Pravidelná měření provádějí hygienici. Na návštěvníky jako každý rok dohlížejí i vyškolení plavčíci, a to jak jak na pláži tak na vodních atrakcích.

Při příjezdu k jezeru Michal je přímo u vchodu k dispozici velké asfaltové parkoviště, které je placené. přímo k areálu zajíždí i MHD.

Celodenní vstupné:

Základní 80 Kč/osoba

zlevněné (včetně KV City Card, Senior pas) 60 Kč

děti od 3 do 15 let 50 Kč

děti do 3 let zdarma

důchodce 70+, držitel průkazu ZTP, ZTP/P 40 Kč

průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

vrácenka (možnost opětovného vstupu po opuštění areálu v ten samý den) 10 Kč

Rodinné zvýhodněné vstupné (dospělí + děti)

2+1 180 Kč

2+2 220 Kč

2+3 220 Kč

Snížené vstupné (po 16. hod.)

Základní snížené 60 Kč

děti od 3 do 15 let 40 Kč

děti do 3 let zdarma

důchodce 70+, držitel průkazu ZTP, ZTP/P 30 Kč/os

průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Rodinné snížené vstupné (dosp.+ děti)

2+1 140 Kč

2+2 160 Kč

2+3 160 Kč

Snížené vstupné II (po 18. hod.)

jednotné vstupné (dospělí, děti) 40 Kč

důchodce 70+, držitel průkazu ZTP, ZTP/P 20 Kč

průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Celosezónní permanentka 790 Kč

Celosezónní permanentka včetně parkovného 990 Kč

Občerstvení:

Hranolky 45. Krokety 45, opékaná klobása 75, párek v rohlíku 35 korun

Pivo 11° - 40,- Kč, radler 40,- Kč, nealko 40,- Kč

Malinovka točená 0,4 l - 35," Kč

Městské koupaliště v Sokolově je umístěné přímo na sídlišti Michal. Před pár lety prošlo zásadní rekonstrukcí za desítky milionů korun a zcela změnilo svůj vzhled. Jak jedno z mála v republice napouští nerezové vany pitnou vodou.

Vstupné:

Dospělí, senioři, ZTP celodenní 80,0 Kč

Dospělí, senioři, ZTP od 17.00 hod. 50,0 Kč

Děti celodenní 50,0 Kč děti od 3 do 15 let

Děti od 17.00 hod. 30,0 Kč děti od 3 do 15 let

Rodinné 2+2 děti celodenní 210,0 Kč děti od 3 do 15 let

Rodinné 2+3 děti celodenní 235,0 Kč děti od 3 do 15 let

Skupina dospělí 10 a více celodenní 640,0 Kč 64,0 Kč každá další osoba

Skupina děti 10 a více celodenní 400,0 Kč 40,0 Kč každá další osoba, děti od 3 do 15 let

Vedoucí skupiny dětí celodenní 64,0 Kč

Doprovod ZTP celodenní 0,0 Kč

Občerstvení:

Točené pivo 10° je za 30 Kč a 12° za 45 Kč, nealko pivo za 35 Kč

0,5 litru točené kofoly stojí 30 Kč

Párek v rohlíku 30 Kč

Opečená klobása 80 Kč