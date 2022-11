„Vycházíme tak vstříc přáním našich maminek, které mají různé chuťové preference i stravovací zvyklosti. A nyní mají možnost si snídani složit přesně podle svých potřeb,“ říká vrchní sestra sokolovské porodnice Jana Pšeničková. A co mají ženy k dispozici?

Kromě několika druhů pečiva, včetně toho vícezrnného, mají také cereálie, mléčné i masné výrobky, ovoce, nebo zeleninu.

„První reakce žen jsou zatím velmi dobré a je vidět, že z tohoto rozšíření nabídky mají radost,“ pochvaluje si vrchní sestra, s tím, že v budoucnosti se ale může složení snídaní i mírně měnit. „Jednak podle reakcí žen, ale třeba i podle sezóny, kdy bychom chtěli do nabídka více zapojit třeba i sezónní ovoce a zeleninu, ačkoliv ta bude v základu součástí snídaní celoročně,“ dodává Pšeničková.

Pro ženy, které míří rodit právě do sokolovské porodnice přitom nová služba, neznamená žádné navýšení nákladů. Ty nese v plném rozsahu Nemocnice Sokolov, jejíž je porodnice součástí. A není to navíc ani poprvé, co její porodnice vychází ženám takto vstříc. V minulost na základě jejich zájmu zavedla takto již celou řadu dalších služeb, jako je třeba aromaterapie, bylinné napářky a podobně.

Nemocnice Sokolov vznikla jako městské zdravotnické zařízení v roce 1846. Již v roce 1911 ji ale, z kapacitních důvodů, nahradila nemocnice nová. Dnes patří Nemocnice Sokolov mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji a poskytuje jak akutní, tak plánovanou péči v širokém rozsahu, od základních oborů, až specializovanou oční kliniku.

Od roku 2017 je nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak sedm nemocnic, ambulantní služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z největších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice.