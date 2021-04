Vytvořil únikovou hru s tématem zoo a celou akci poté ve škole nazvali ZPRCHA. Poté se přidala celá škola a o vybraném víkendu společně uspořádali hry v přírodě. Konaly se na sedmi místech a byly určené pro sportovce, pejskaře nebo celé rodiny. A do třetice to byly on-line přednášky, kde nemohlo být hlavním tématem nic jiného než zoologické zahrady. Původně chtěla škola, zejména Honza, podpořit jen pražskou zoo. Když však po necelém měsíci viděli nečekaně velkou sumu peněz, kterou jim lidé poslali na transparentní účet, rozhodli se trochu jinak.

"Peníze pošleme do několika zoologických zahrad. Kromě té pražské to bude Zoo Plasy, plzeňská zoo, Safari Dvůr Králové a také zahrady v Jihlavě a Zlíně. Jsou to akce, kdy lidé zvou zvířata na oběd, tak jsme je pozvali i my. V pražské zoo jsme si adoptovali tasmánského čerta, což bylo Honzovo přání," říká ředitelka školy Petra Šišková. A nezůstalo jen u toho.

Zoo Plasy je jedna z menších soukromých, ale krásných zoologických zahrad. Tam putoval další příspěvek 12 tisíc korun. Babirusa sulaweská je rozkošné zvířátko, které školáci adoptovali v Zoo Jihlava a posílat mu budou čtyři tisíce ročně.

Další peníze putovaly do safariparku ve Dvoře Králové.

"Tam jsme díky všem, kteří přispěli, adoptovali psa hyenovitého. Zvítězil v hlasování a zároveň jsme pozvali na snídani karakala, na několik obědů slona afrického a lemury, na brunch gorilu a šimpanze, na a večeři fosu madagaskarskou. Prý jim chutná," mají informace přímo z parku školáci.

Každá únikovka zabrala Honzovi podle jeho slov zhruba dva dny. Hráč musí přiřadit správně živočichy na místa na mapě světa. Dále tam byla křížovka s primáty a osmisměrka s plazy.

Školu velmi příjemně překvapilo, jak lidé na nápad pozitivně reagovali. Už před venkovními hrami bylo na účtu přes 50 tisíc korun. A ačkoli víkendové počasí nepřálo, byla zima, déšť, sníh a vítr, lidé přišli. A vybralo se dalších 40 tisíc. Už to byl úspěch, který ale nekončil. Po necelém měsíci se částka vyšplhala na konečných 125 tisíc korun.