"První zastávkou Tour 2022, byla Plzeň, kde se konalo regionální kolo taneční soutěže Taneční Skupina Roku 2022, kde si Beat Generation vytančilo hned dvě medaile, jednu zlatou v dětské kategorii s choreogragií We are back a bronzovou také v dětské kategorii s choreografií Caps Down. Obě choreografie si tak získaly postup na mistrovské kolo, které se bude konat v měsíci květnu. Postup si vytančila i dospělá kategorie s choreografií California," vyjmenoval úspěchy vedoucí taneční skupiny Roman Krátký.