„Chceme pozvednout úroveň našeho regionu v nejzápadnější části republiky, která bývá často neprávem opomíjena. Jedině cílené investice do infrastruktury měst a obcí, do podpory institucí, vzdělávání, zájmových spolků, kulturních akcí a sportovních klubů jsou vkladem do lepší budoucnosti obyvatel Sokolovska a celého kraje,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a Sokolovské uhelné.