„Z naší strany již proběhla jednání se zástupci skláren a keramiček, které mají v kraji dlouholetou tradici a byla by škoda ji přerušit. Navíc tyto firmy jsou ukázkou stability pro své zaměstnance a zákazníky, my je v tom chceme podržet. Jsme rádi, že můžeme pomoci a vyřešit tuto krizovou situaci dříve, než bude pozdě,“ říká Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné.

Sokolovská uhelná nabízí společnostem ohroženým energetickou krizí v rámci pomoci tříletý produkt. Poskytuje fixaci ceny energií po dobu tří let, která je nižší než aktuální tržní ceny. Je tedy výhodný pro firmy, které ceny před nástupem krize zastropované neměly. Společnostem, které mají fixaci na rok 2023, nabízí Sokolovská uhelná stabilizaci cen dodávek na roky 2024 a 2025.

Nadace Život dětem pomáhá těm, kteří nenechali postižené děti v ústavu

„Není bohužel v našich silách pokrýt celou poptávku po garantovaných a cenově dostupných dodávkách elektrické energie, která zřejmě v průběhu zimy přesáhne naše výrobní kapacity. Jako regionální výrobce však velmi citlivě vnímáme sociální rizika a důsledky případného zastavení výroby v energeticky náročných provozech. Už dnes patří náš kraj ke strukturálně nejpostiženějším v zemi a takový vývoj by mohl mít závažné důsledky pro celý region, naši společnost nevyjímaje,“ dodal Tomek.

Možnosti pomoci Sokolovské uhelné v dodávkách energie za slíbené ceny však závisí také na možném nárůstu cen emisních povolenek a na tom, jak se k celé situaci postaví vláda.

Tradiční výrobci, jakými jsou například sklárna Moser či Thun 1794, jsou odkázaní na zemní plyn. Pokud by ustaly anebo byly přerušeny dodávky plynu, výroba by se okamžitě zastavila, firmy by musely zavřít a propustit zaměstnance.

"Zúčastnili jsme se jednání se Sokolovskou uhelnou, kde vedení společnosti představilo možnost dodávek elektrické energie na období 2023 až 2025 za velmi zajímavé ceny. Naše společnost má však již částečně fixované ceny na toto období, takže nebudeme tuto nabídku schopni využívat. Vrátíme se k jednání, pokud se ceny energií nezmění v druhé polovině roku 2024. Za snahu pomoci řešit složitou situaci je potřeba Sokolovské uhelné poděkovat," říká generální ředitel firmy Thun 1794 Vlastimil Argman.

Hřiště uprostřed sídliště se zdálo rodičům chudé. Město přidalo herní prvky

Pro rozpočet této společnosti jsou ceny elektrické energie samozřejmě velmi zatěžující, ale daleko více na ni dopadají ceny zemního plynu. Jeho výpadky či nedostatek by způsobily zásadní problémy ve výrobě porcelánu, která je ze 100 procent závislá právě na této komoditě.

"Předpokládáme, že k omezení nebo nedodávání zemního plynu v příštím roce nedojde. Co nás ale bude ohrožovat na samotné existenci je enormně vysoká cena. Pokud nebudou přijata opatření o podpoře velkých energeticky náročných firem, může dojít k uzavírání výrob a propouštění zaměstnanců. Tento scénář si samozřejmě vůbec nepřipouštíme a předpokládáme, že Vláda ČR přijme program na pomoc energeticky náročným provozům a zároveň se vrátí k takzvanému. kurzarbeitu, který by nám pomohl překonat případné výkyvy ve výrobě způsobené ať už vysokou cenou nebo případným omezením dodávek," dodal Argman.