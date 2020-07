Sokolovská uhelná prodloužila provoz plynárny ve Vřesové do konce srpna

Sokolovská uhelná prodlouží provoz tlakové plynárny ve Vřesové do konce srpna. To by pomohlo dočasně zachovat zhruba tisíc pracovních míst a získat tak čas při jednáních se státem.

Sokolovská uhelná | Foto: Deník / Roman Cichocki