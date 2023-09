Bydlení, parkování, vzhled náměstí i sídlišť anebo moderní heliport. Mnoho z těchto a projektů plánovali zástupci Sokolova již několik let, ale ne vždy to šlo podle jejich představ. Pokud však spojili síly se Sokolovskou uhelnou či jinými subjekty šlo vše mnohem snáz. Příkladem může být kdysi nevzhledná lokalita ulic Hornická, Heyrovského a Sokolovská, které několik let hyzdily vybydlené domy. Nyní se z místa opět stává lokalita pro důstojné bydlení. A spolupráce má pokračovat. Výsledkem má být hezčí náměstí, zelenější město anebo zmírnění problémů s parkováním v samotném centru. Myslí se i na otázky v oblasti zdravotnictví.

Nad jezerem Michal se plánuje stavba 120 domků | Foto: SKK

„Vážím si toho, že Sokolovská uhelná, jako významný zaměstnavatel v našem regionu, investuje své peníze zpět do našeho města, čímž přispívá k jeho rozvoji a zlepšení životních podmínek našich obyvatel,“ říká spolupráci starosta Kubis.

Mezi zajímavé projekty patří bezesporu revitalizace obchodního domu Ural a přilehlého náměstí Budovatelů. V souvislosti s tím plánuje Sokolovská uhelná za obchodním centrem postavit nový parkovací dům. V současné chvíli připravuje studii, na níž naváže architektonická studie, která poskytne lepší představu o stavebním záměru. „Budovatelské nadšení dalo vzniknout prostoru, který byl koncipován pro masové manifestace na podporu socialismu a nese všechny negativní znaky podobně zamýšlených ploch," uvádí architekt Kamil Mrva.

Dalším diskutovaným tématem je oblast kolem kina Alfa. Stovky vybydlených bytů zmizely, nahrazují je rekonstruované byty, které Sokolovská uhelná koupila a opravila. Obě strany nyní hledají možnosti vzniku nových parkovacích ploch, výsadby městské zeleně a potenciálního odkupu některých domů pro další rekonstrukci.

Zástupci města, pacienti i nemocnice by uvítali i zřízení urgentního příjmu sokolovské nemocnice. Pro něj by bylo vhodné vybudování nového heliportu pro leteckou záchranku. Na společném financování projektové dokumentace se dohodli zástupci obou zúčastněných stran také se společností Penta Hospitals. V minulosti musel Kryštof, což je volací znak letecké záchranné služby, přistávat dokonce až ve vzdálenějším Vintířově. Ten je od sokolovské nemocnice vzdálen zhruba 12 kilometrů. I proto chce Sokolov postavit moderní certifikovaný heliport. Stát by měl zhruba šest milionů korun a bude opět přímo ve městě. Město se tak připojuje tak k iniciativě provozovatelů sokolovské nemocnice, kteří mají v plánu zřídit urgentní příjem za stovky milionů korun.

"V současné době je heliport v areálu Bohemie, kde chceme vybudovat i ten nový. Stát by měl prakticky v těch samých místech, jen o kousek blíže ke garážím. Tím, že se v Sokolově vybuduje nový urgentní příjem v nemocnici, v což věříme, chceme se připojit a postavit nový heliport pro leteckou záchranku. Nabízí se to i v té souvislosti, že v areálu budeme stavět nové příjezdové cesty a parkoviště pro 115 aut," připomíná starosta Sokolova Petr Kubis. Podle jeho slov se už město spojilo s Armádou ČR i Úřadem pro civilní letectví.

Ordinace specialistů, zubař a ve spolupráci s Pentou Hospitals školící středisko pro mladé, začínající lékaře. To jsou další projekty, které by chtěl Sokolov dostat do prázdné budovy, ve které sídlila hygienická stanice. Nemovitost koupilo město vloni za 20 milionů korun.

Obě strany také chtějí spolupracovat na vyřešení územního plánu kolem jezera Michal, kde plánuje Sokolovská uhelná vystavět 120 malometrážních rekreačních domků, které by měly sloužit pro sezónní i celoroční využití. Součástí projektu je také napojení vodovodu, kanalizace nebo prodloužení cyklostezky kolem celého jezera. Půjde o 120 malých domků pro sezónní rekreaci, případně celoroční využití. Stát budou nad cyklostezkou do Hruškové. Objekty, které nebudou zděné, budou mít výhled na vodní hladinu a zaberou šest hektarů v minulosti rekultivované plochy. Podle vedení společnosti se tak rozšíří možnosti individuální rekreace pro obyvatele Sokolova a okolí. Zalíbení v tomto typu obydlí prý mohou najít i senioři či mladé páry. „Zatím uvažujeme o dvou typech domků lehké konstrukce, tedy bez vyzdívání, které budou mít asi 25 metrů čtverečních podlahové plochy, případně 50 až 55 metrů čtverečních. K jejich vybudování bude snaha použít materiály blízké přírodě a objekty by měly být maximálně energeticky úsporné. Z toho důvodu počítáme s možností jejich uzpůsobení pro instalaci solárních panelů, v případě větších domků i s instalací tepelného čerpadla. Stavební příprava bude zaměřena také na komunitní energetiku, tedy sdílené využívání energie,“ vysvětluje Stanislav Dohnal, který má na starosti investice skupiny SUAS GROUP. Objekty vyrostou na parcelách o rozloze 400 metrů čtverečních.