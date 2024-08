" Kašna na náměstí Budovatelů prošla letošní léto opravami. Při její rekonstrukci jsme narazili na další nedostatky, které bylo potřeba opravit a práce se tak protáhly, nyní už však kašna funguje. Co se týká fontány v Křížové ulici, tam je nastavený časovač spouštění, takže voda tryská, jen v předem určený čas. Kašny na Starém náměstí fungují celé léto. Pokud máte na mysli vodotrysk na rybníku v Husových sadech, tam je to závislé na aktuální hladině vody. Pokud je vody dostatek, vodotrysk funguje, pokud je vody málo, systém se sám vypne, aby nedošlo k poškození zařízení," vysvětluje starosta Sokolova Petr Kubis.

Chátrající fontána na sokolovském sídlišti v Křížové ulici dráždila před lety některé místní obyvatele, kteří se zajímali o její budoucnost. „Byla bych ráda, kdyby na místě fontána zůstala a podařilo se její vzhled obnovit. Připomíná mi dětství, a dokonce i ten film Fontána pre Zuzanu. Vždycky když jdu kolem, říkám si přesně jako v tom filmu, jak by to vypadalo, kdyby se její trysky opět obnovily, co by tomu řekly děti," vyslovila tehdy svůj názor Alena Valentová ze Sokolova. A město prosby vyslyšelo.

Autorem této kašny je akademický sochař Jan Hričák. "My jsme se tehdy rozhodli ve vedení města, následně v radě a v zastupitelstvu na tom, že tuto třetí kašnu zprovoznit chceme. Požádali jsme paní Květenskou, která se rekonstrukcí a opravami kašen zabývá, aby nám byla v tomto nápomocna a proběhly nutné opravy tak, aby tato kašna byla funkční," vzpomíná současný místostarosta Sokolova Jan Picka.

Lidé v letních dnech vyhledávají osvěžení, kde se dá. Zejména přímo ve městě je vedro nepříjemné. Staré náměstí v Sokolově proto prošlo zásadní změnou. Vysázeli zde nové stromy s unikátním kořenovým systémem, který nebude ničit dlažbu ani sítě. Největší atrakcí, hlavně pro děti, se staly nové vodní prvky. Ty mají, stejně jako nové stromy, lokalitu osvěžit. V rozpáleném létě to jistě přivítá řada lidí, kteří sem míří buď na procházku, či na zahrádky místních restaurací.

Sokolovské fontány jsou centrem pozornosti. Město objasňuje jejich letní provoz | Video: Roman Cichocki

Stromy poskytnou hlavně v letních měsících přirozený stín. „V betonovém městě je každá další zeleň dobrý nápad. Jsem jednoznačně pro. Chodím přes Staré náměstí z nedalekého domova důchodců a zejména v letním parnu je to výheň," řekla jedna ze sokolovských seniorek. Největší atrakcí se při slavnostním otevření staly jednoznačně vodní prvky. Mezi dětmi bylo toto nové osvěžení jasnou jedničkou. Samy si mohly tlačítkem zapnout systém mikrotrysek, které vytvářely jemnou vodní mlhu. Ta se v prostoru rychle vypařuje a na tomto principu snižuje teplotu vzduchu až o 10 °C. Jejich rodiče novinku kvitovali také. „Tak snad to tady nějakou dobu vydrží," komentovali vesměs všichni vodní osvěžení.