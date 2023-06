Sokolovská koupaliště rozjela sezonu. Nabízí řadu atrakcí a letošních novinek. Jak městské tak Michal zvedla vstupné. Návštěvníky městské plovárny autem, čekají nepříjemná omezení ohledně parkování. Město zde totiž rekonstruuje přilehlou ulici, která měla být hotova už vloni. Vítězná firma však nečekaně odstoupila a opravy vozovky tak probíhají právě v letošní letní sezoně.

Sokolovské plovárny nabízí koupání v přírodní i pitné vodě. Letos zdražily vstup | Video: Roman Cichocki

Na přírodním koupališti Michal bylo trefou do černého zřízení kempu. Ten se stal záhy velmi oblíbený a provozovatel se rozhodl kemp rozšířit. Přibyla tak nová místa včetně přípojek. Již tradičním lákadlem je nejdelší venkovní tobogán v Čechách. Řadu dětí, ale i dospělých láka také dlouhá trojskluzavka. Obě tyto atrakce jsou včetně písčité pláže dominantou celého areálu. Základní celodenní vstupné je pro letošní sezonu podražilo o 20 korun na rovnou stokorunu. Nechybí zde sociální zařízení ani občerstvení. Pro aktivní jedince je zde řada sportovišť. Sportovní náčiní rádi za poplatek zapůjčí. A to není vše. Michal je známý svou kulturní aktivitou. Oblíbeným se stalo letní kino na pláži i řada koncertů. K jezeru totiž míří čím dál častěji také fanoušci různých hudebních skupin a festivaloví hosté. Nejinak tomu bude i letos.

„Podařilo se nám domluvit čtyři velké hudební akce. Na zahájení celé sezóny koupaliště a kempu, které už proběhlo jsme pozvali hvězdy české hudební scény, kapelu MIG21, Support Lesbiens a další kapely, v červenci přitvrdíme na koncertu skupiny Trautenberk a dalších rockových formací, ve stylu „oldies“ pak budou Kroky Michala Davida a srpen bude patřit hitům kapely Mirai,“ říká Luboš Klíma, obchodní a marketingový ředitel společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Stál také loni u zrodu nové tradice závodu dračích lodí. „Akce se i přes nepřízeň počasí velmi povedla. Letos jsme závody posunuli na sobotu 17. června a už teď se hlásí zájemci, kteří loni soutěžili, a chtějí se znovu zúčastnit. Přemýšlíme o tom, čím akci ještě vylepšit a nabídnout závodníkům i divákům skvělý zážitek. Další sportovci a fanoušci si přijdou na své během letního závodu horských kol, při beach volejbalovém turnaji, turnaji ve vodním pólu nebo triatlonových závodech. Moc se na všechny těšíme a budeme si přát hezké počasí po celé léto,“ dodává Klíma.

Zdroj: Roman Cichocki

Rovných sto korun, oproti loňským 80, zaplatí i návštěvníci městské plovárny na Michalu. Před pár lety prošlo koupaliště zásadní rekonstrukcí za desítky milionů korun a zcela změnilo svůj vzhled. Jak jedno z mála v republice napouští nerezové vany pitnou vodou. A je to znát. Křišťálově průzračnou vodu nelze přehlédnout. I zde jsou samozřejmostí sociální zařízení a občerstvení. Nechybí brouzdaliště pro nejmenší děti, skluzavka a ostrůvek uprostřed bazénu. Ten by však chtělo město do budoucna nechat odstranit. V nabídce nechybí lehátka ani beach volejbalové kurty. Zde si však musejí dát pozor zejména řidiči. V dubnu totiž začala velká rekonstrukce Slovenské ulice, která skončila vloni fiaskem. "Město před rokem podepsalo smlouvu s tehdejší vítěznou firmou ve výběrovém řízení. Její dělníci však práce nezapočali a na stavbu se vůbec nedostavili. Celý administrativní proces tak musel proběhnout znovu a letos zahájená rekonstrukce potrvá od dubna do září. Staví zde ale autobusy MHD a město nechalo v těsné blízkosti zřídit záchytná parkoviště. Nejbližší velké je pak u areálu Baníku," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis.