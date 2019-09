Zde bude k dispozici po čtyři dny v týdnu. Půjčovat knihy si tu budou moci děti a mládež. Ostatní věkové skupiny budou vítány při akcích pro ně určených. V pobočce totiž nepůjde jen o půjčování knížek. Měl by se v ní odehrávat zajímavý program a chce pomoci s návratem kulturního dění na Michal.

Pobočka městské knihovny už kdysi na sídlišti byla, ale od jejího uzavření po přechodu objektu do soukromého vlastnictví už uplynula hezká řádka let. O tom, že by se sem měla vrátit, přemýšlela ředitelka knihovny Daniela Drobečková delší čas. S pomocí starostky Renaty Oulehlové se nakonec podařilo vhodné prostory najít právě v objektu chráněného bydlení. Stavební úpravy začaly letos, přišly na necelých 400 tisíc korun. Zhruba stejná částka pak posloužila na mobiliář.

„Prostory pobočky budou sloužit i pro pořádání různých akcí, například přednášek. Pobočku bude mít na starost naše zkušená kolegyně, která se sem přesune z naší hlavní budovy. Na nákup knih pro pobočku jsme dostali od města 70 tisíc a kromě toho sem přesuneme svazky, které máme v zámku ve více exemplářích. Od příštího roku se nabídka pobočky rozšíří také o časopisy,“ uvedla ředitelka městské knihovny Daniela Drobečková.

Kromě dětí a mládeže se má stát nová pobočka knihovny lákavým cílem i pro maminky s dětmi nebo seniory. Připravený je už například cyklus Bookstart S knížkou do života a nemělo by zůstat jenom u něj. „Chceme udělat všechno pro to, aby si veřejnost našla cestu do naší pobočky a ta se stala místem pro setkávání lidí ze sídliště,“ poznamenala Daniela Drobečková.

Pobočka na sídlišti Michal bude mít otevřeno v pondělí a pátek od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin, v úterý od 12 do 17 hodin a ve čtvrtek to bude od 12 do 18 hodin. Zavřeno bude mít ve středu. (mel)