Práce jsou součástí dalších tří etap oprav na Vítězné. Hotovo by mělo být koncem srpna letošního roku. Po dobu prací bude částečně omezen příjezd k jednotlivým obytným domům podél ulice Atletická, který bude zajištěn přes objízdné trasy.

„Není nám lhostejné, jak sokolovská sídliště vypadají, a proto se tady realizuje řada investičních akcí. Právě sídliště Vítězná je toho příkladem. Věřím, že některá dočasná omezení kvůli stavbě lidé pochopí a vynahradí nám je mnohem lepší komunikace,“ konstatuje místostarosta Sokolova Jan Picka.

Stavební úpravy komunikace a parkoviště v Atletické ulici jsou naplánovány do tří etap.

„První od března do dubna, druhá od dubna do května a třetí etapa se má uskutečnit od května do července. Jednotlivé etapy se prolínají kvůli návaznosti na stavební práce a s ohledem na vývoj počasí. S tím, že se město bude snažit vždy ukončit nejdříve jednu etapu a teprve poté zahájit etapu další, tak aby bylo omezení provozu v lokalitě co nejmenší,“ říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

V průběhu výstavby bude oboustranný provoz ve Sportovní ulici s výjezdem do ulice Spartakiádní a ve vnitrobloku Atletické s výjezdem do Vítězné ulice.

Sídliště Vítězná je opět rozkopané. Pozor na dopravní změnyZdroj: Deník/Roman Cichocki

Do doby ukončení výstavby budou jednotlivé etapy postupně předávány do předběžného užívání pro provoz vozidel. Náklady jsou 6,2 milionu korun, z nichž tři miliony korun pošle Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zhruba dvacetimilionovou rekonstrukci prošla zhruba před čtyřmi lety i hlavní dopravní tepna sídliště, Spartakiádní ulice. rekonstrukci tehdy komplikovaly takzvané kaverny. Jde o dutiny vytvořené vypadnutím nebo vyplavením horniny nebo zeminy. Snímky dutin ukázal georadar, který si město objednalo po neblahých zkušenostech při opravách sousední ulice Vítězná, kde kaverny dělníky překvapily.