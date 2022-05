„Proběhla beseda se žáky 3. školní roty v Sokolově. Šlo o přátelské navázaní vztahů mezi vrchními praporčíky a žáky vojenské školy. Měli možnost dozvědět se, jak to v armádě chodí, co je čeká a nemine. Zároveň se mohli ptát na různá témata, která je zajímala. Věříme, že to pro všechny bylo velikým přínosem a bude možnost taková setkání pořádat častěji,“ říká za vojenskou školu v Sokolově Šárka Pitrmocová. Funkce vrchního praporčíka Armády ČR byla do roku 2003 prakticky jen na papíře a až od této doby ji vojáci vykonávají naplno. První, kdo s touhle myšlenkou u nás přišel, byl předchozí náčelník Generálního štábu generál Jiří Šedivý. Vzhledem k tomu, že je vrchní praporčík zodpovědný za praporčický a rotmistrovský sbor, zkracují lidé oficiální označení jeho funkce na mnohem lidštější, a to stříbrný generál. Peterovi Smikovi je 35 let a podle jeho kolegů ve své funkci přinesl do stříbrného sboru svěží vítr. Jeho komunikace na sociálních sítích motivuje mnohé mladé ročníky. A jak vojáci sami dodávají, Smik svojí činností otevřel naši armádu více veřejnosti.