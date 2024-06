Řidiči jedoucí po dálnici D6 mezi Sokolovem a Karlovými Vary už dopravní omezení zažili, a to zcela uzavřenou dálnici. Demoloval se zde zastaralý most. Chybějící most nyní znemožňuje řidičům jedoucím od Sokolova sjet na Chodov. Zvolit musejí objízdnou trasu. Další omezení přijdou při stavbě nového mostu. Práce zde probíhají v plném proudu. Vítězná firma slíbila zhotovit zakázku za 55 milionů korun.

„Zcela nový most přes dálnici D6 by měl být zprovozněn v říjnu tohoto roku. Současný most je ve stupni šest s tím, že není možné jej zachránit. Bylo proto rozhodnuto o stavbě nového za pomoci dotace z Evropské unie," řekl ředitel Krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta. Zároveň se vyjádřil i k možným omezením provozu v okolí stavby. „Práce samozřejmě komunikujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic, hlavně co se týká dopravního omezení. Omezení na dálnici budou, počítá se s převedením či omezením jízdy v pruzích a směrech. Naše setkání s ŘSD jsou pravidelná ohledně celého úseku dálnice D6," konstatoval Šlachta.

Na omezení se budou muset připravit i fanoušci motokrosu z celé Evropy. Ti totiž každoročně přijíždějí do Lokte na jeden z nejprestižnějších motoristických závodů konaných na území České republiky v roce 2024, jímž bezesporu mistrovství světa v motokrosu je. Pro světový motokros je Loket opravdovým pojmem, patří mezi legendární podniky s dlouhou tradicí. Přijíždějí na něj fanoušci z celé Evropy.

Průjezd Sokolovem bude v létě komplikovaný. Opraví se hlavní dopravní tepna

Přes léto se musejí řidiči připravit na dopravní omezení v samotném centru Sokolova. Krajští silničáři zde mají opravovat silnici vedoucí od soudu směrem k bývalé vojenské správě. Denně tam projede bezmála 13 tisíc aut. Jde o jednu z nejvytíženějších dopravních tepen ve městě, která je zároveň jedním z přivaděčů na dálnici D6. Dělníci zároveň opraví samotnou křižovatku. Rekonstrukce, naplánovaná na červenec a srpen, by měla trvat přibližně jeden měsíc. „Jsem hrozně rád, že jsme se dohodli opět s ředitelem krajské správy údržby silnic, že i v letošním roce nad rámec našich oprav bude provedena oprava křižovatky u soudu. Navazovat by měla oprava komunikace K. H. Borovského směrem k vojenské správě. Bude tam uzavírka zhruba jeden měsíc s tím, že ale křižovatka u soudu vždy bude průjezdná v jednom směru,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis s tím, že je důležité zdůraznit, že ačkoliv mohou opravy přinést dočasné nepříjemnosti, jejich výsledkem bude bezpečnější a plynulejší průjezd jednou z klíčových komunikací v Sokolově.

Začala sanace svahu Na Stráni v Kraslicích. Hotovo má být letos v září

Až do konce října musejí řidiči počítat s omezením provozu v serpentinách pod Jindřichovicemi. Jde o hlavní tepnu z Německa a Kraslic směrem na Sokolov a Karlovy Vary. Již několik týdnů zde kyvadlovou dopravu řídí semafory. Jedná se o statické zajištění silnice opěrnou železobetonovou zdí. V celém úseku bude doplněno odvodnění vozovky a nakonec bude položen i nový asfalt. Financování stavby je prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a jde o stavbu za zhruba 21,6 milionu korun.