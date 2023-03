Sokolovskou porodnici využívají i ženy z Německa

Individuální přístup a pokud to je možné, bezzásahový porod. Takový je trend v porodnictví během posledních let. Potvrzují to i souhrnné údaje porodnice Sokolov za rok 2022, kde se loni narodilo téměř sedm stovek miminek.

Sokolovská porodnice nabízí matkám snídaně formou švédského stolu. | Foto: Nemos

„Ženy preferují individuální přístup a my se jim v tomto ohledu snažíme vycházet maximálně vstříc,“ uvádí lékařka Markéta Kubalová. Celkově jich bylo 666 a téměř 84 procent porodů bylo vedeno přirozenou cestou. Nejvíce dětí se narodilo v červnu, kdy jich v Sokolově přišlo na svět 74. Naopak nejméně porodů bylo v lednu, konkrétně 35. Chlapečků pak bylo o 70 víc než holčiček. Nejčastějšími jmény chlapců byly Jakub, Matyáš a Ondřej, a holčiček Amálie, Viktorie a Eliška. „Plných 72 procent porodů bylo vedeno porodními asistentkami, lékař je ale neustále k dispozici v případě komplikací,“ říká Kubalová. Roste počet ambulantních porodů, tedy takových, kdy žena porodí v porodnici a následně odchází domů. „Díky tomu stráví ženy v porodnici jen nezbytný čas, ale zároveň mají zaručenou vysokou míru bezpečí,“ vysvětluje lékařka. V Bublavě se tančilo a zpívalo. Výtěžek plesu šel na charitu Velký zájem mají ženy v Sokolově o aromaterapii nebo bylinnou napářku. Hojně využívána je i možnost zvolit si individuální porodní polohu a velký ohlas sklidilo také zavedení rautových snídaní. Více než třetina žen v Sokolově využila možnosti pobytu na nadstandardním nebo rodinném pokoji. Desítky žen absolvovaly i cvičení pro těhotné nebo předporodní kurz. Ty porodnice nabízí jak krátkodobé, tak dlouhodobé nebo dokonce i zcela individuální. Většina žen, které zamířily k porodu do Sokolova, byla z blízkého regionu, ale ani loni nechyběly na seznamu rodiček ženy například z více než 50 kilometrů vzdáleného Klášterce nad Ohří nebo německého Selbu. Sokolovská nemocnice, která stejně jako Deník patří do skupiny Penta, loni zaznamenala relativně velké věkové rozmezí mezi nejstarší a nejmladší maminkou. Zatímco té nejmladší bylo čerstvě 16, nejstarší ženě bylo 44 let. Průměrný věk prvorodiček byl 27 let. Sokolov vybuduje retenční nádrže za desítky milionů. Ta největší bude na zimáku V sokolovské porodnici se dlouhodobě snaží o to, aby maximální počet dětí byl kojený. "Vždy dáváme přednost kojení. Příkrm nebo náhradní stravu používáme jen v nejnutnějších případech, například pokud existují vážné zdravotní důvody, které brání kojit,“ zdůrazňuje lékařka. I proto loni odcházelo z porodnice celkem 624 dětí, které byly kojeny, což v souhrnu znamená 93,7 procenta.

