U příležitosti 60. výročí založení Fotoklubu FOS Sokolov připravili jeho členové retrospektivní výstavu, která představuje alespoň malý průřez z rozsáhlé tvorby členů tohoto renomovaného spolku. Vystavené snímky jsou jak barevné tak černobílé.

Místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček přišel s nápadem, že výroční výstava fotoklubu by mohla být pojata tak trochu netradičně. Kromě Hornického domu totiž můžete fotografie vidět ještě na dvou dalších místech. A to ve vestibulu městského úřadu a také v kině Alfa. Takže kulturní zážitek můžete spojit s malou túrou po městě. Ale předem doporučujeme zjistit, jak jsou výstavní prostory přístupné. Například na radnici je to pouze v úřední dobu. V MDK je expozice instalovaná až do 31. srpna.

A předseda fotoklubu Ludvík Erdmann připomněl bohatou historii Fotoklubu FOS Sokolov:

Fotoklub FOS Sokolov založili dne 6. dubna 1961 nadšenci z řad fotoamatérů jako tvůrčí fotografickou skupinu z nejvyspělejších fotografů vybraných z jednotlivých klubů celého okresu Sokolov. Zakladateli skupiny byli Karel Tvarůžek, František Bílek a František Smola. Dalšími členy při zrodu skupiny se stali Bohouš Turynský, Václav Sýkora, Jaromír Jeřábek a Karel Hejl. Předsedou skupiny se stal Karel Tvarůžek, tajemníkem a hlavním organizátorem tohoto spolku byl František Bílek.

Krátce po svém vzniku měla skupina více než 20 členů. Náročné podmínky na systematickou tvorbu a povinné předkládání fotografií postupně skupinu redukovaly na 8 – 12 aktivních členů. FOS Sokolov prošel i krizovými obdobími, kdy hrozil rozpad skupiny. Díky spolupráci s vynikajícími fotografy Daliborem Stachem z Ostrova, Zdeňkem Halámkem z Karlových Varů, Vlastimilem Mackem z Chebu, Marií Altmanovou z Tachova, Jaroslavou Pergnerovou z Prahy a Janou Šplíchalovou z Řevnic zůstal spolek zachován. Za šedesátiletou existenci se ve FOS vystřídalo více než sedmdesát členů.

FOS Sokolov neměl zpočátku žádného zřizovatele, jeho členové se scházeli podle možností v restauracích a v bytech členů. Později FOS Sokolov působil střídavě v různých závodních klubech: v ZK Přátelství v Citicích, ZK železničářů v Sokolově a v sokolovském zámku. V roce 1987 se zřizovatelem spolku stal Městský dům kultury Sokolov a v jeho prostorách sídlí dodnes.

Na podnět Městského úřadu v Sokolově v rámci rozvíjející se spolupráce s partnerským německým městem Saalfeld začal FOS Sokolov v listopadu 1994 spolupracovat s fotoklubem FAC Saalfeld/Rudolstadt. Ten již spolupracoval s fotoklubem AGFO Kulmbach a Fotogruppe „elektron“ Lübbenau, tak navázal FOS Sokolov i s těmito spolky přátelské aktivní vztahy. Společně pořádaly různé fotovýlety, výstavy, meziklubové soutěže a jiné aktivity.

Při společné výstavě v Lokti nad Ohří 15. září 2001 se tyto spolky rozhodly založit česko-německé sdružení fotoklubů pod názvem „G 4“, které se později rozrostlo o další kluby, jimiž jsou Foto-Club Vogtland Plauen, Fotoclub Merseburg a Fotoclub Filderstadt. Společně dnes tvoří česko-německé sdružení sedm stabilních fotoklubů pod označením „G 7“. Kromě aktivit s německými fotokluby se sokolovský fotoklub přes padesát roků pravidelně zúčastňuje celostátní, klubové soutěže MO Nekázanka. V posledních deseti ročnicích obsadil FOS Sokolov v této soutěži dvakrát třetí, třikrát druhé a pětkrát první místo. Členové klubu se též podílejí na různých regionálních, národních i mezinárodních výstavách., kde jejich fotografie byly často na předních místech a získaly různá ocenění.

Kromě toho klub pořádá již dvacet dva roků dvě tradiční česko-německé výstavy v Sokolově. Vždy v první polovině roku je to „Fotografické setkání“. Na podzim, většinou v rámci Hornické poutě, pořádá FOS Sokolov výstavu nazvanou „Setkání přes hranici“. Kromě dvou uvedených výstav pořádá fotoklub i jednotliví členové další výstavy jak v Sokolově, tak i na jiných místech České republiky a v Německu. Fotoklub má na náměstí Budovatelů pronajatou skříňku, kde každé dva měsíce obměňuje soubor deseti fotografií a ve foyer Městského domu kultury Sokolov rovněž průběžně po celý rok vystavuje fotografie na různé téma. Samozřejmě vypomáhá fotoklub na požádání Městského domu kultury Sokolov při dokumentaci různých akcí.

Fotoklub má v současnosti 13 členů, kterými jsou: Kristýna Cihlářová, Ludvík Erdmann, František Chytra, Miroslav Müller, Jiří Nárta, Bohumil Petrach, Vladimír Rešetár, Václav Suchý, Josef Šimeček, Martin Valdhans, Miloš Váša, Adéla Vášová a německý fotograf Hans-Joachim Schiemenz z Lübbenau.

Fotoklub FOS Sokolov se schází dvakrát v měsíci v klubovně č. 405 Městského domu kultury Sokolov podle předem stanoveného plánu. Přesné termíny schůzek jsou uvedeny na webových stránkách klubu. Rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce o fotografii.

Chtěli bychom poděkovat Městskému úřadu Sokolov, Městskému domu kultury Sokolov a Muzeu Sokolov za jejich podporu naší činnosti. Fotoklub se na oplátku snaží úspěšně reprezentovat město Sokolov nejen v partnerských městech Sokolova v Německu, ale i v různých městech České republiky.

Za FOS Sokolov Ludvík Erdmann